Morena defiende a la FGR tras detención de Ernesto Ruffo y rechaza acusaciones de persecución política

El posicionamiento del partido se dio luego de que actores de oposición señalaran que la detención del exmandatario panista sería una “cortina de humo” para desviar la atención de la controversia que involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su antecesor, Jaime Bonilla.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expresó su respaldo a la Fiscalía General de la República ( FGR ) tras los cuestionamientos surgidos por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

Asimismo, Morena indicó que será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes con pleno respeto al debido proceso.

“La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel deriva de una carpeta de investigación iniciada tras una investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la República después del aseguramiento de millones de litros de combustible y forma parte de las acciones emprendidas para combatir el contrabando de hidrocarburos. No obedece a una consigna partidista ni a una acusación fabricada”, señala el documento.

A través de un comunicado difundido en redes sociales por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, el partido sostuvo que la detención de Ernesto Ruffo Appel deriva de una carpeta de investigación iniciada por la FGR tras el aseguramiento de millones de litros de combustible.

MORENA AFIRMA QUE LA INVESTIGACIÓN DERIVA DE ASEGURAMIENTOS DE COMBUSTIBLE

PARTIDO RECHAZA ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

En el posicionamiento, Morena sostuvo que quienes califican la investigación como una persecución política buscan desviar la atención de los hechos que actualmente son investigados.

El partido también afirmó que los señalamientos realizados por el PRI, PAN y otros partidos de oposición reflejan una postura distinta cuando las investigaciones involucran a integrantes de esos institutos políticos.

“Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política”, señala el comunicado.

Morena reiteró que mantiene el principio de que “no hay impunidad para nadie” y señaló que las investigaciones deben continuar conforme al marco legal.

MORENA VINCULA EL CASO CON EL COMBATE AL HUACHICOL FISCAL

En su posicionamiento, el partido sostuvo que el robo y contrabando de combustibles crecieron durante administraciones anteriores y afirmó que los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación emprendieron una estrategia para combatir estas estructuras.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con los resultados presentados por la Fiscalía General de la República, el entramado investigado y presuntamente encabezado por Ernesto Ruffo Appel corresponde a la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual habría generado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la hacienda pública.

Morena también señaló que la reforma al Poder Judicial responde, según su postura, a la demanda ciudadana de combatir la impunidad y los privilegios.

CASO OCURRE EN MEDIO DE LA POLÉMICA POR AUDIOS DE MARINA DEL PILAR

El pronunciamiento del partido ocurre después de que el periodista Héctor de Mauleón publicara audios de presuntas conversaciones entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y personas identificadas como intermediarios o supuestos agentes relacionados con autoridades estadounidenses.

La gobernadora confirmó previamente la autenticidad de los audios, aunque afirmó que fueron sacados de contexto y sostuvo que nunca entregó información de seguridad nacional.

Tras la difusión de esas grabaciones, dirigentes y partidos de oposición señalaron que la detención de Ruffo Appel buscaría desviar la atención pública del caso relacionado con la mandataria estatal.

ARIADNA MONTIEL RESPONDE A PUBLICACIÓN DE FELIPE CALDERÓN

Además del comunicado oficial, Ariadna Montiel Reyes respondió en la red social X una publicación realizada por el expresidente Felipe Calderón el 10 de octubre de 2010.

En ese mensaje, Calderón escribió: “RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”.

Al citar esa publicación, Montiel respondió:

“@FelipeCalderon, la ley se aplica parejo. Durante décadas ustedes construyeron un andamiaje donde el saqueo al Estado era el modelo de negocios y la impunidad, la regla operante. De hecho, tú mismo señalaste al exgobernador panista de tener nexos con el crimen organizado”.