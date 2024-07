Empujón a Joe Biden

Pese a su desempeño en el debate del jueves de la semana pasada frente a Donald Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el presidente Joe Biden advirtió ayer miércoles que seguirá en la campaña.

En una videollamada junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, dio un mensaje al personal que trabaja en su campaña de reelección, a quienes aseguró:

“Permítanme decirlo tan claro como pueda, tan simple y directo como pueda: no estoy huyendo”. “Nadie me está echando”. “No me voy a ir. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”.

