Fox, basurero de dos patas

Este fin de semana, el expresidente Vicente Fox causó polémica con sus comentarios machistas hechos a Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Fox llamó a Mariana dama de compañía, lo que molestó a la también influencer, quien le respondió: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer”.

