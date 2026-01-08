Intervención estadounidense

  • porKemchs
    • CARTONES / 8 enero 2026
      Intervención estadounidense
    COMPARTIR

    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para venderlo.

    “Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionados, a Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, publicó Trump en su red social Truth Social.

    TE PUEDE INTERESAR: Venezuela dará de 30 a 50 millones de barriles petróleo a EU para su comercialización: Trump

    Temas

    Petróleo
    Invasiones

    Localizaciones

    Venezuela
    NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
    La convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México será publicada el 4 ó 5 de febrero, programándose la venta para los primeros días del mes de marzo.

    Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados
    La Comisión Federal de Electricidad reportó un incremento superior al 40 por ciento en las quejas en su contra que presentan en Coahuila ante la CNDH.

    Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio
    Mientras que el hotelero Héctor Horacio Dávila reajuste de personal, de no incrementarse la ocupación hotelera, Isidoro García, dirigente de la Canirac, califica de apresurada tal acción.

    Alertan sectores hotelero y restaurantero sobre recesión y posibles despidos en Coahuila
    La nueva dirigencia se reunió con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, para fortalecer la coordinación institucional y la modernización notarial.

    Colegio de Notarios de Coahuila renueva dirigencia: eligen a Francisco Aguirre Sánchez
    Noroña: Viajero frecuente

    Noroña: Viajero frecuente
    Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

    EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
    true

    Recompensas de un escritor
    Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

    Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’