Intervención estadounidense

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para venderlo.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionados, a Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, publicó Trump en su red social Truth Social.

