Venezuela dará de 30 a 50 millones de barriles petróleo a EU para su comercialización: Trump

Internacional
/ 6 enero 2026
    Donald Trump, anunció que el Gobierno de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. VANGUARDIA

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, explicó que él será quien administre la comercialización del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Gobierno de Venezuela, encabezado de manera provisional por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que serán comercializados en el mercado estadounidense.

En una publicación en Truth Social, el mandatario calificó el cargamento como “petróleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos”, y señaló que los barriles serán enviados directamente en buques de almacenamiento hacia los muelles de descarga de Estados Unidos.

Trump indicó que él mismo controlará los recursos obtenidos por la venta del crudo en el mercado local “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

ANUNCIAN ‘TRATADO’ DE PETRÓLEO ENTRE VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con el presidente republicano, el Departamento de Energía, encabezado por el secretario Chris Wright, será el encargado de ejecutar de forma inmediata el plan de extracción del petróleo venezolano.

El anuncio se produce 24 horas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del destituido mandatario Nicolás Maduro, asumiera el poder en Venezuela de manera interina con el respaldo de Estados Unidos, que previamente había señalado que esta nueva administración estaba dispuesta a acceder a todas sus demandas.

La decisión de Washington de permitir el acceso al petróleo venezolano ocurre tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un hecho que generó reacciones mixtas tanto en los mercados como en la región.

ALISTAN INVERSIÓN EN PETRÓLEO VENEZOLANO

Especialistas han advertido que, pese a que Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, su producción se mantiene muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones internacionales y falta de inversión.

En este contexto, grandes petroleras estadounidenses como Chevron y ExxonMobil han expresado interés en reactivar la industria energética venezolana bajo control estadounidense, al considerar la operación una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar el suministro de crudo de alta calidad.

(Con información de EFE)

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

