Las clases de Ricky Riquín

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 23 abril 2026
    Las clases de Ricky Riquín
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El senador Ricardo Anaya (PAN) ha sostenido en repetidas ocasiones que el petróleo es un recurso en decadencia y que, en un futuro cercano, “no valdrá nada” debido a la transición global hacia fuentes de energía más limpias.

Anaya también salió en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante los intentos de Morena de llamarla a comparecer ante el Senado por la operación de agentes de la CIA en un operativo en su estado.

El senador dijo estar de acuerdo en que Campos se presente, pero no para sentarla en el “banquillo de los acusados”, sino para felicitarla y que cuente cómo Chihuahua está combatiendo el crimen organizado.

“Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Nosotros no tenemos inconveniente de que ella venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al crimen organizado... Que venga la gobernadora de Chihuahua, estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena”, expuso Anaya.

https://vanguardia.com.mx/noticias/senado-invita-a-maru-campos-y-al-fiscal-de-chihuahua-por-presencia-de-agentes-de-la-cia-en-el-estado-PK20196955
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