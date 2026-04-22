Senado invita a Maru Campos y al fiscal de Chihuahua por presencia de agentes de la CIA en el estado

CDMX.- En medio de acusaciones mutuas, Morena y PAN aprobaron en sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado un punto de acuerdo para invitar a una reunión de trabajo, el próximo martes, a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para que expliquen la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa entidad. El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó el “sesgo político” de la invitación, pero dijo que apoyaría la asistencia de la mandataria chihuahuense al Senado “para dar clases de cómo se combate al crimen organizado”.

Anaya exigió que también se convoque a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Baja California, Marina del Pilar Olmedo, para que “expliquen sus vínculos con el narcotráfico”, y lanzó el reto a la mayoría para que avale esas invitaciones. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la incursión de agentes de la CIA “sin el conocimiento y autorización del gobierno federal no se puede tolerar” y calificó el hecho como “gravísimo”. “Es un hecho gravísimo que hayan disfrazado de agentes estatales a agentes de la CIA y no se los vamos a permitir”, advirtió.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio afirmó que no existe fundamento constitucional para citar a ningún gobernador a rendir cuentas ante el Senado y calificó la intención como una motivación “100 por ciento política”. Añadió que la gobernadora y el fiscal “le rinden cuentas al Congreso del Estado” y a la ciudadanía, conforme al federalismo.

Durante la sesión, la senadora del PAN Lilly Téllez acusó al exgobernador Javier Corral de “traicionar” y “entregar” al crimen organizado a la periodista Miroslava Breach, y también arremetió contra Fernández Noroña, a quien llamó “Changoleón”, para cuestionarlo por una “mansión” en Tepoztlán.

Por alusiones personales, Fernández Noroña respondió que ese calificativo “racista y clasista” lo “honra” y acusó al PAN de “abrir la puerta a la CIA”. “El pueblo de México sabe que ustedes son colaboradores de la CIA... son traidores a la patria y traidores al pueblo”, afirmó. Al final, 15 senadores votaron a favor y uno en contra, Luis Donaldo Colosio, del punto de acuerdo para invitar “respetuosamente” a la titular del Ejecutivo de Chihuahua y al fiscal a una reunión en comisiones, y se indicó que el dictamen será discutido y votado en el pleno del Senado.

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