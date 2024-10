PRI: Reservas para la sobrevivencia

Alejandro Moreno se mantendrá en la dirigencia nacional del PRI por cuatro años más, pero podrá reelegirse hasta por otro periodo más y permanecer al frente del partido hasta el 2032. Esto luego de que el pasado jueves el Tribunal Electoral validó su reelección y anuló la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de revertir las reformas hechas a los documentos básicos.

En las elecciones pasadas, el PRI fue en alianza con el PAN y el PRD, éste último desaparecido ya. Sin embargo, tras los resultados, Moreno hizo una dura crítica a los panista: “Si no vamos juntos, si no construimos la coalición, (en el PAN) no ganan los municipios ni las gubernaturas, porque esa es la realidad”.

