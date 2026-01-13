Protección a conveniencia

El activista de ultraderecha y exactor Eduardo Verástegui acusó de censura al Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano luego de que se negara a transmitir una entrevista que dio a Sabina Berman para su programa “Largo aliento”, trasmitido por Canal Once y Canal 14.

La Defensoría del SPR justificó el veto a Verástegui, quien habló sobre el aborto y la familia, con el argumento de que el activista promueve una noción contraria a los derechos de las mujeres.

“Existen violaciones a los derechos de las audiencias al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”, refirió el Sistema Público en un comunicado.