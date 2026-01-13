Protección a conveniencia

  • porGalindo
    • CARTONES / 13 enero 2026
      Protección a conveniencia
    COMPARTIR

    El activista de ultraderecha y exactor Eduardo Verástegui acusó de censura al Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano luego de que se negara a transmitir una entrevista que dio a Sabina Berman para su programa “Largo aliento”, trasmitido por Canal Once y Canal 14.

    La Defensoría del SPR justificó el veto a Verástegui, quien habló sobre el aborto y la familia, con el argumento de que el activista promueve una noción contraria a los derechos de las mujeres.

    “Existen violaciones a los derechos de las audiencias al promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”, refirió el Sistema Público en un comunicado.

    Temas

    Libertad De Expresión
    Opinión
    NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
    El objetivo de estas acciones es brindar espacios que impulsen la educación, señala la directora Monique Rodríguez.

    Saltillo: Centro Comunitario Satélite Sur ofrece preparatoria abierta en modalidad sabatino
    Saltillo fue mencionado como uno de los municipios que logró reducir la violencia mediante una policía municipal profesional y el respaldo de la participación ciudadana.

    Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo
    Diputados entregaron un reconocimiento con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo.

    Reconoce Congreso de Coahuila al Instituto Tecnológico de Saltillo por 75 años de trayectoria
    Busca prepararse para el aumento de visitantes por el torneo internacional de futbol 2026.

    Saltillo y Monterrey firmarán convenio para atraer turismo de la ola mundialista

    Beatriz Fraustro pidió al Congreso de la Unión priorizar una ley integral sobre inteligencia artificial.

    Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA
    El botín en Venezuela

    El botín en Venezuela
    true

    Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
    true

    POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA