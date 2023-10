SCJN y el cajón de los casos olvidados

El ministro Luis María Aguilar reaccionó a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que no le afecta, además reiteró que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial no es para beneficio de los integrantes del máximo tribunal.

“Molesta, pero no me preocupa, no me angustia, porque sé que no hay motivo para que lo diga realmente. Son opiniones del señor presidente, quizá con poca información de su parte”, refirió el ministro.

