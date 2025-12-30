Sobre durmientes podridos

A través de un video en redes sociales, un pasajero sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico exhibió la condición de los durmientes en el tramo donde se registró la tragedia, el domingo pasado, en la sierra de Oaxaca.

En el video se aprecia que parte el tramo cuenta con durmientes de concreto, pero más adelante hay durmientes de “madera podrida”.

“Algo que no puedo entender es que cómo aquí sí hay durmientes nuevos. Y se ve acá decente, decente, decente, y de la puta nada, llegas a estos durmientes de madera podrida... Y haya adelante fue donde nos volteamos”, compartió uno de los accidentados.

TE PUEDE INTERESAR: Regalan de Navidad, boletos para tren descarrilado