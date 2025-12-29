Regalan de Navidad, boletos para tren descarrilado

¿Les platico? ¡Arre! En casos como éste, la información fluye sin esfuerzo “desde adentro” y de los afectados, hacia los medios de comunicación. – Que unos no investiguen, es una cosa. – Que los que la saben se hagan weyes y no la difundan, es otra cosa. – Que otros no la transmitan porque andan de vacaciones, también es otra cosa. TE PUEDE INTERESAR: ¿Saben a qué país le debe más dinero el gobierno cubano desde hace 7 años? Episodio 2 “Qué desgracia que estas desgracias ocurran en días de descanso. ¿A quién se le ocurre descarrilarse en pleno Día de los Inocentes y, pa’ acabarla de amolar, ¡en domingo!?”, dirán los que transmiten refritos y programas grabados en éstas épocas. Tratándose de DETONA®, buscamos la información hasta en el fondo de los barrancos, no le hace que sean “días de asueto y fiesta”, como dicen los que son analistas y críticos nomás de lunes a viernes, en horas de oficina y ni lo mande Dios en sus dos semanas de vacaciones. “Cabrones y huevones”, les diría mi abuela la alcaldesa. ENTONCES...

La información de este artículo proviene de funcionarios de las dependencias involucradas, hartos de lo que ocurre en este gobierno de aciagos siete años que padece México, desde la nefasta llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. La obtuvimos de los coordinadores del rescate y atención de la SICT, Marina, Sedena, IMSS, SSA, Transformación Digital (el área de Inteligencia del Gobierno Federal) y la Secretaría del Bienestar, que siguen en la comunidad zapoteca de Nizanda, perteneciente a Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El descarrilamiento ocurrió cuando el tren llevaba recorridos apenas 49.7 kilómetros, de su distancia total de 323 kilómetros, desde la estación de Salina Cruz, Oaxaca, hasta la de Coatzacoalcos, Veracruz. Una hora cinco minutos habían transcurrido desde que abordaron los 241 pasajeros. Todos los fallecidos viajaban en los dos primeros vagones, uno de los cuales se colapsó contra la segunda locomotora y cayó hasta el fondo de un barranco. – El informe preliminar de los técnicos de la SICT en el lugar, revela que fallaron los frenos de la segunda locomotora, que chocó contra la primera y provocó el colapso de los vagones 1, 2 y 3. – El 90 por ciento de los ilesos iban en los dos vagones 3 y 4. – En promedio, un vagón de pasajeros del tren transoceánico puede transportar entre 60 y 120 pasajeros. En el descarrilado viajaban 241. Todos los asientos iban ocupados. – En los vagones pueden ir 40 personas sentadas y 130 de pie. TE PUEDE INTERESAR: Revelan seguro del Tren Interoceánico: hasta 400 mil pesos por muerte accidental REGALAN DE NAVIDAD, BOLETOS PARA EL TREN DESCARRILADO Un sondeo realizado por enviados de Grupo DETONA® al lugar del accidente, revela que el 35 por ciento de los entrevistados dijo haber recibido su pasaje como regalo de Navidad de la Secretaría del Bienestar y de otras dependencias estatales de los gobernadores Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, y Rocío Nahle, de Veracruz.