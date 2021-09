¿Cautiverio o libertad?

En el nivel jurídico se visualiza a la luz del Derecho Constitucional.

Se examina si se han de encarcelar a quienes interrumpan voluntariamente un embarazo, que expulsen un feto viable, que impidan el nacimiento de una vida humana, que se provoque la muerte del embrión humano para evitar su plena gestación y nacimiento.

Se investiga si en la norma superior constitutiva se protege la vida de los ciudadanos desde la concepción hasta su muerte natural.

Desde el punto de vista jurídico se verá si se trata de un delito que requiera sanción por el bien de la sociedad. Y si el tipo de sanción correspondiente y adecuado es la privación de la libertad.

Si no hay delito o si se puede aceptar como delito sin pena o con un tipo de penalización que no sea el encarcelamiento.

Si se tipifica como conducta irregular se verá si se trata como un crimen o como una conducta que, en el caso concreto de la mujer, se recurra no a una pena sino a un proceso obligatorio de orientación psicológica por un tiempo determinado.

De acuerdo con esas precisiones se verán las consecuencias de complicidad que puedan tener quienes consintieron, financiaron o causaron directamente la acción que se examina y si es indicada o no una exigencia después del hecho.

Desde el punto de vista ético o moral pasa todo al nivel de la conciencia. Desde la ley natural, recogida por el Decálogo Bíblico, se considera como algo grave por atacar a una vida humana inocente e indefensa en gestación. No se usa el criterio jurídico que maneja lo lícito o lo ilícito, sino el criterio moral que no señala delitos sino pecados.

La decisión de penalización o despenalización en el nivel de las normas jurídicas no cambia, en la conciencia recta del creyente, la naturaleza de falta moral.

¿LA U O LA V?

Es caída con levanto tardío o levanto inmediato?

¿El desplome sanitario y económico se queda abajo o se incorpora de inmediato? En el informe se dice que no es U sino V. Que ya se incrementan los empleos en 80 por ciento, que no creció deuda, que no hay devaluación del peso y que crecieron las reservas de dólares. Se presentan como hechos comprobables. Se pronostica llegar al 5 por ciento de crecimiento.

Lo que tendrá pronto tomadura de pulso será la confianza.

En clima de libre opinión se presentará la opción dilemática. Cada quien dirá si confía en que, quien señaló la mayoría en la elección siga en el servicio público o, por desconfianza hacia él, cese su conducción. Así se llegará a la ratificación o a la revocación.

FANTASÍA DE SAL-MON

“Había mucha niebla. Teníamos poca visibilidad”, “Había un choque y estuvimos esperando 3 horas”, “Hay vehículos pesados que te orillan al rebasar”, “En fines de semana vienes a vuelta de rueda por tanto tráfico”... Así comentan los que recorren la Sal-Mon, la carretera Saltillo-Monterrey.

Y hay fantasías en charlas de videollamadas con café. Se habla de la necesidad de un tren rápido con túneles. Y ya se anuncian los seis carriles, tres de ida y tres de vuelta. Podría haber un servicio de drones para ir y venir. Lo del tren rápido eléctrico, ¿podrá ser la solución del porvenir?...