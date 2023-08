Nunca faltan vecinas oficiosas. Una de ellas le dijo a doña Chala que su marido tenía amores con una pelandusca.

-Qué importa −respondió ella−. Al cabo eso que tiene mi marido no es jabón que se gaste.

Otra señora rezaba una oración llena de sabiduría:

-Señor: que mi marido no me engañe. Si me engaña, que yo no me entere. Y si me entero ¡que me importe una chingada!

Yo no estoy en contra de los chismes: la mayor parte son muy buenos. Demasiado buenos para ser verdad. Dos hombres son suficientes para sostener un diálogo, pero al menos se necesitan tres mujeres para dialogar: dos para la conversación y una tercera, ausente, para servir de tema. Lo que no me parece justo es que con el pretexto de abrirle los ojos a Fulana sus amigas le cuenten lo que por otro lado hace su Fulano. Al Padre Ripalda se le olvidó poner la discreción entre las obras de misericordia. No soy Doctora Corazón ni Querida Abby, pero mi recomendación a una mujer que sabe de la infidelidad de algún marido ajeno es que se calle. O, si el secreto no le cabe en el pecho, lo diga en una olla, la tape y luego la entierre en el jardín, o la guarde en el rincón más oscuro de la casa.