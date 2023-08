Parabienes y paramales

Hace tiempo me sucedió algo interesante. La verdad es que todos los días me sucede algo interesante, aun ahora, pero ese día me sucedió algo más interesante aún.

Fui a Monterrey a grabar mis comentarios para la televisión. Llegué al edificio de Televisa, y al acercarme encendí las luces de mi coche a fin de avisar de mi llegada al encargado del estacionamiento, y que levantara la “pluma” para poder entrar.

TE PUEDE INTERESAR: Refranes religiosos (y no tanto)

El guardia me hizo seña de que me detuviera y vino hacia mí. Me dijo que en esa ocasión me habían reservado lugar a un costado del edificio. Le di las gracias, estacioné el coche y entré a hacer mi trabajo.

Debo decir, para esto, que en el asiento del pasajero dejé mi iPad, mis lentes oscuros y una rasuradora portátil, de baterías, amén de un sobre con papeles importantes para mí.

Grabé mis comentarios, tarea que me llevó poco más de media hora; salí del edificio y fui a mi coche. Me extrañó ver que en la calle, al lado del vehículo, estaba un vendedor de dulces con su carrito.

-Lo vi entrar, don Armando −me dijo el joven dulcero−, y lo esperé.

Todo aquel que aparece en la televisión, confiéselo o no, es algo vanidosillo. En mi caso esa vanidad se alarga mucho, pues de por sí no tiendo a ser humilde. Pensé que el muchacho me había esperado para pedirme un autógrafo o tomarse conmigo una selfie. Siguió diciendo él:

-Es que dejó usted abierta la ventanilla de su coche, y como vi que trae objetos de valor me quedé aquí para cuidárselos.

Aunque no me lo crean, me quedé sin habla. Cómo sería de grande mi confusión, que saqué de mi cartera un billete de 100 pesos para dárselo al dulcero, siendo que traía otro de 50.