POLITICÓN: Guerra entre tribus de Morena ‘tumba’ designación de Beto Leyva en el Infonavit

I. PROTECCIÓN SEXENAL

La negativa a desaforar a Cuauhtémoc Blanco ha desatado una ola de indignación entre colectivas feministas y grupos políticos. Nos comentan que mientras el exfutbolista celebra su impunidad desde la bancada morenista, diversas organizaciones han alzado la voz contra este evidente ejercicio de protección política. Las acusaciones que pesan sobre Blanco no son cualquier cosa y entre ellas una denuncia por agresión sexual: trató de abusar de su media hermana mientras aún era gobernador del estado. Pero cuando se trata de blindar a los suyos, la 4T aplica aquello de “no hay crimen que perseguir entre cuates”.

II. PACTO TRICOLOR

La solicitud de desafuero fue rechazada con el respaldo del grupo parlamentario del PRI. Horas antes de la votación, el coordinador tricolor Rubén Moreira adelantó su postura con aquello de: “No nos gustan los linchamientos... y no nos gusta a nosotros que las cosas no se hagan dentro del derecho”. Una curiosa coincidencia de intereses entre bancadas ¿Qué habrá detrás de esta súbita solidaridad legislativa con el exfutbolista?

III. EXTRAÑEZA

Primero, la inconformidad llegó por redes sociales. Samuel Rodríguez criticó la presencia de José Antonio Meade en los foros ciudadanos organizados por el ayuntamiento de Saltillo para la realización del Plan Municipal de Desarrollo. Pero, en realidad, nos dicen que el fondo de su crítica era no haber sido invitado, y soltó una frase que resultó ser una profecía autocumplida: “A los que no nos invitaron, por no tener nada que aportar, supongo”. Con extrañeza fue vista esta crítica, viniendo de alguien que ha sido uno de los más beneficiados por el PRI durante años. El mensaje, sin duda, habla por sí solo.

IV. CON MÁS PASADO...

Un día después, llegó su renuncia. En un escrito dirigido a Alejandro Moreno, presidente del PRI nacional, Samuel Rodríguez comunicó, en tres escuetos renglones, su decisión de separarse de la Secretaría General de la CNOP en Coahuila, cargo que ocupaba desde 2022. Las primeras reacciones fueron de confusión pues pensaron que la renuncia era al partido, sin embargo, solo era a su cargo en la CNOP. Las apuestas van por el lado de que también saldrá del PRI, su carrera política tiene más pasado que futuro. Dicen.

V. INFLUENCER PERPETUA

Alejandra Salazar, la regidora morenista en Saltillo, parece confundir el Cabildo con un reality show. Nos comentan que su carrera política corre paralela a su afán por cosechar likes y seguidores. En estos meses en el cargo, ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con su negativa a soltar el papel de influencer. Se pasea con su “guarura digital”, un personaje que, celular en mano, filma cada respiro, parpadeo y estornudo de la edil. A veces es ella misma quien se convierte en camarógrafa improvisada e incluso, nos cuentan, porta micrófonos y cámaras en broches. ¡Todo sea por el contenido!

VI. POLÍTICA SELFIE

Su actuación de reportera encubierta ha caído como una pedrada en aguas tranquilas entre sus compañeros de Cabildo. Y no es que anden en fechorías, nos aseguran, pero a nadie le hace gracia ser parte involuntaria del show de “La Salazar”. Lo verdaderamente preocupante, es que ya todos le sacan la vuelta para tratar cualquier asunto municipal. La confianza, ese bien tan preciado en política, se esfumó más rápido que bono sexenal. Como dicen en los pasillos del Ayuntamiento: “Con tanta cámara, menos acuerdos”

VII. FAST TRACK

Los que le saben al tema afirman que, cuando un juzgador manifiesta prisa por resolver un caso, siempre hay que sospechar de sus motivaciones porque difícilmente estarán relacionadas con la justicia. Y eso es justamente lo que ocurre con el magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, integrante del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Octavo Circuito, a quien “convenientemente” se le asignó un juicio de amparo en el cual VANGUARDIA es tercero interesado. Y es que resulta que el magistrado “tiene mucha prisa” por resolver el caso.

VIII. ¿RUMORES NADA MÁS?

¿Por qué tanta prisa? Los entendidos dicen que la explicación es simple: lo más probable es que, tras la jornada electoral del primer domingo de junio próximo, quede claro que sus días como empleado del Poder Judicial de la Federación están contados, pues muy difícilmente alguno de los juzgadores actuales que compiten en la elección serán electos en las urnas. Frente a tal realidad, se rumora en los pasillos políticos, quienes saben que se van, se han entregado al “año de Hidalgo”. ¿Será?

IX. QUE SÍ, QUE NO...

Todo hace indicar que el exregidor sarapero Alberto Leyva quedó atrapado en el fuego cruzado entre tribus morenistas -locales y de carácter nacional- cuyo deporte favorito es pelear encarnizadamente por cada posición en la nómina federal. Y aunque hasta anoche no terminaba de quedar muy claro lo que había ocurrido, una cosa parecía cierta: el nombramiento como delegado estatal del Infonavit en Coahuila no se concretará... al menos por ahora. Todo puede ocurrir, dicen los enterados de cómo opera la lógica de la cuatroté, pero por lo pronto quienes bombardearon su designación llevan la delantera. Habrá que seguir pendientes de este culebrón.