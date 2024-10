Claudia Sheinbaum, al confesionario presidencial

En la escena aparece Claudia Sheinbaum (CS) arrumbada en la silla presidencial. Sus ojeras, la palidez sepulcral de su rostro restirado por su cola de caballo -bien apretada, propia de la rigidez de su personalidad- y la delgadez de su cuerpo reflejan un profundo cansancio a sólo 25 días de haber llegado al poder.

“¡No manchen! Sí, mucho ‘ándale Claudia, aviéntate a construir el segundo piso de la transformación’, pero nadie me avisó del desmadre que me dejarían de país”.

Ligeros toquidos a la puerta del despacho presidencial la sacan de sus pensamientos. Musita, Claudia: “adelante”. Es una de sus edecanes militares que le recuerda: “En cinco minutos debe estar usted en el confesionario para su hora de cada día con el patrón”.

La edecán, al fin millennial, piensa: “Se la mamaron con la adaptación del confesionario de ‘La Casa de los Famosos a Palacio Nacional’, seguro fue doña Betty porque nunca tenía nada que hacer”.

Con dificultades, Claudia se levanta y dirige sus cansinos pasos al confesionario; otra edecán le abre la puerta. Entra. Toma asiento en el único sillón ubicado en un espacio rectangular de 2 por 4 metros, con paredes color negro; insonorizadas y blindadas a cualquier sonido o señal externos. El sillón es color guinda intenso con descansabrazos en forma de dos dragones cuyas cabezas miran hacia el frente.

La luz baja de intensidad y desde algún lugar emerge la voz del patrón (EP): “¿Cómo te va Clau?”.

CS (le llega un torrente de adrenalina y rejuvenece): Bien, patrón. Ahí, echándole, muchas ganas.

EP: Mmmmhhh. ¿Cuántas veces has mencionado mi nombre para que mi pueblo amado no me olvide?

CS: Con exactitud, en las 30 conferencias -mañaneras y otras- he mencionado su nombre 203 veces en los primeros 21 días de mi presidencia” (Serendipia: 2024).

EP: Bien; casi 10 veces diarias. Dime, ¿cuáles son tus preocupaciones hoy?

CS (fría): Pos, ¿qué me recomienda hacer con el desmadre que trae Rubén Moya, gobernador de Sinaloa, en su estado? Porque la violencia iniciada el 9 de septiembre ya escaló a guerra civil entre la chapiza y la mayiza; cada día, crecen las balaceras, los muertos, los desaparecidos y los bloqueos a un elevado costo económico. Lo peor, cada día, Moya aparece como el núcleo detonador de esta violencia por haber traicionado con los chapitos al Mayo Zambada.

EP: Tú tranquila, arrópalo de nuevo con los gobernadores y los legisladores morenistas e instruye -al inútil- del senador Ignacio Mier que minimice los sucesos de Culiacán y culpe a Francisco Labastida por la violencia criminal que ocurre en este momento. Sí, aunque haya sido gobernador hace 32 años. Recuerda: sí Rubencito cae, caemos muchos.

CS (distante): ¿Qué me sugiere hacer con Chiapas, donde ocurre otra guerra civil entre grupos del crimen organizado que han causado cientos de muertes, desplazamientos masivos y fracturado comunidades indígenas que ahora se enfrentan entre sí? Ya, hasta asesinaron a Marcelo Pérez, un icónico sacerdote y guía espiritual de miles de chiapanecos.

EP: Sencillo. dile a Patricia Armendáriz que cocine una pendejada de altura y la publique en “X” para desviar la atención: “Me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado la iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal a decir de muchos tenía muchos bienes que no vienen de la limosna. Menos de una comunidad tan pobre”. ¿Qué más pendientes traes?

CS (indiferente): ¿Qué hago con los dos coches bombas que estallaron en Guanajuato? Uno en Acámbaro con tres policías lesionados, uno de gravedad, y otro en Jerécuaro con un portal en ruinas, vehículos y locales con daños materiales, sin heridos.

EP: Fácil. Responsabiliza al gobierno panista de Guanajuato de lo ocurrido. Que se joda.

CS (sonríe, burlona): Perfecto, patrón, seguimos en perfecta sintonía con esta declaración que le comparto: “La estrategia del gabinete de seguridad es que no haya enfrentamientos; no vamos a regresar a la guerra contra el narco”.

La luz del confesionario recupera su total luminosidad; la voz del patrón desaparece sin despedirse. Claudia acaricia las cabezas de dragón del sillón y se levanta revitalizada; con más autoridad y hambre de poder (las palabras del patrón siempre cobran ese efecto en ella).