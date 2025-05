Coahuila: El sobreviviente PRI debe ganar de nuevo el Congreso local el próximo año

El camino estratégico que ha implementado Carlos Robles Loustaunau, desde que se hizo cargo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) en Coahuila, ha desencadenado en triunfos en todas las elecciones que se han llevado a cabo en este territorio, lo cual es absoluta verdad.

Esa condición es la base para que siga en la brega para las contiendas que vienen en el futuro y que son muy importantes, pues una de ellas debe sacar adelante a uno de los poderes que encabezan los tres pilares que sostienen al Gobierno estatal.

¿Qué viene? La siguiente elección en 2026 será la de diputados al Congreso del Estado, por lo que hay que seguir afinando el olfato político. El ambiente ya merodea por los rincones palaciegos, a sabiendas de que desde ahí se fijará el camino y se esclarecerán los nombres que el siguiente año harán frente a los candidatos de los partidos opositores.

Para enlistar a los posibles corredores, con el fin de que obtengan el mayor margen de triunfo, se necesita, antes que nada, reforzar la unidad partidista con el objetivo de fortalecer la calidad de los escogidos, quienes para su aceptación deberán obtener el pase aprobado a su paso por la aduana y enseguida, ya como mero trámite, celebrarlo con los miembros del instituto político.

Luego se propondrán al electorado con el fin de que sean apoyados pregonando sus aptitudes políticas y señalando sus conocimientos académicos, que servirán en el desempeño. De igual forma, difundir que poseen una honradez sin mancha y una independencia real, así como que sabrán dar prueba de una sana distancia con los poderes fácticos, considerando que estos reúnen una fuerza que podrían cambiar las rutas de beneficio social mediante su influencia.

El presidente del partido trabajará en impulsar a los candidatos para la contienda que se avecina, mediante su autoridad formal, es decir, ostentando un poder dentro de su institución, con miras a establecer el ordenamiento de los elegidos, y no sólo ser un comendador, pues no basta con ponerlos en el aparador. Su puesto es inalienable, no se puede ceder, menos en el camino ya andado, el cual ha dado resultados de éxito. Además, deberá influir con vehemencia para que su equipo trabaje ante la sociedad, de manera que se vea que los candidatos demuestran lo que en la publicidad se ofrece.

De igual forma, tiene que evitar a toda costa la posibilidad de un clima de antagonismos dentro de sus filas, pues existen militantes que se sienten con el derecho a ser seleccionados y que, de lo contrario, podrían crear un ambiente que desemboque en riñas fratricidas que incidan con mayor fuerza en el deterioro que ya de por sí sufre el partido.

En el PRI deben ser hoy conscientes de que su partido ya no vive en los tiempos en que hacía gala del corporativismo y de la amenaza a los empleados del sector gubernamental para que votaran por sus seleccionados, ni tampoco cuando se incentivaba a los burócratas a trabajar mediante apoyos económicos para que realizaran tareas, antes y en fechas de elecciones, que contribuyeran con sus candidatos al triunfo.

La doctrina partidista es una guía fundamental que debe prevalecer observándola estrictamente y actuando mediante sus principios, pues le ha costado derrotas cuando ha caminado según las conveniencias de las autoridades que han salido de ese instituto político y ocupado puestos preponderantes.

Para la siguiente prueba se tiene que emplear la materia gris necesaria que dé sabiduría para apoyar a los contendientes para que ocupen las curules en el Congreso del Estado y, como consecuencia, obtener la tranquilidad de que las iniciativas de ley y los puntos de acuerdo transiten por aguas mansas para lograr su aprobación, pero sobre todo para privilegiar la obra gubernamental que abra caminos y sirva para dejar pavimentada la salida del Ejecutivo del estado que lo lleve por un ascenso político. Al tiempo.

