Coahuila: Una nueva legislatura paritaria

Por cuarta ocasión consecutiva (12 años), la legislatura de Coahuila de Zaragoza que inició esta semana estará conformada de manera paritaria: la igualdad entre mujeres y hombres representará la voluntad general, la ley. La paridad legislativa es, por tanto, una práctica normativa ya consolidada.

La paridad es un principio constitucional desde 2019. En Coahuila, sin embargo, es una práctica que inició hace más de 25 años con las leyes de cuotas electorales que, por primera vez en el país, fueron validadas en el 2002 por la Suprema Corte a partir del modelo coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Academia IDH: Regreso al futuro morado, un compromiso con los derechos humanos

Desde entonces se comenzó a configurar en forma progresiva una legislación pro feminista. Han sido una serie de reformas legales e interpretaciones de los más altos tribunales del país que han construido el camino de la paridad en Coahuila, mucho tiempo antes de que fuera el acuerdo nacional que rige hoy la vida pública en el país.

Coahuila, a propósito del discurso de apertura que pronunció el diputado Robles Loustaunau en la instalación de la nueva legislatura, tiene “historia y hace historia en el país”. En Coahuila, simplemente se han construido las ideas que han fundado la República federalista, democrática y constitucional.

No es casual, por tanto, que ahora con la nueva legislatura local se abra una nueva etapa de la política que transforma a las instituciones: una mujer encabeza, por primera vez, la más alta representación de la voz de la sociedad coahuilense. Es, a mi juicio, el resultado de un cambio generacional que durante las últimas décadas se ha venido acentuando para asegurar la igualdad de género en el acceso al poder público, entre hombres y mujeres.

Este proceso es parte de mi experiencia profesional. En diferentes etapas he tenido la oportunidad de vivir de cerca la historia de la paridad en México. Desde la elaboración de los modelos legislativos hasta su interpretación judicial que han marcado una referencia de las narrativas de la paridad en México. Antes de ser juez, participé en la construcción de leyes y juicios relevantes para el país.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Una Legislatura histórica en el Congreso de Coahuila

En el libro que elaboramos en el 2022 en la Academia IDH sobre “La paridad de género en la justicia electoral mexicana: el modelo Coahuila”, editado por Tirant Lo Blanch, se documenta esta narrativa que se ha ido desarrollando en la entidad para asegurar la participación política de las mujeres.

Lo repito. No es casual que Coahuila sea la primera entidad que legisló sobre cuotas de género en el país. No es casual que fuimos la primera legislación que provocó el debate constitucional en la SCJN. No es casual que, durante los últimos 20 años, los principales casos líderes en materia de paridad se han generado desde el modelo de Coahuila para construir la paridad vertical, horizontal, transversal, de piso mínimo y ahora de tracto sucesivo. No es casual, por ende, que la legislatura de Coahuila haya sido la primera en el país en asegurar la paridad. No es casual, finalmente, que hoy una mujer líder ocupe la más alta representación del gobierno en el Congreso del Estado.

Son muchas las mujeres activistas, políticas, académicas y juezas que han construido el camino de la paridad en Coahuila. Es una referencia nacional e internacional. Es parte de nuestra historia constitucional.

Estoy seguro que, durante esta nueva legislatura, se discutirá más el tema para avanzar en los retos y desafíos de la agenda de género. Hoy se discuten las cuotas arcoíris. Hoy se discuten las acciones afirmativas de los grupos vulnerables.

Los retos y desafíos de esta agenda plantean nuevas discusiones que seguramente formarán parte de la agenda nacional. La Carta de Derechos Políticos de la entidad será el nuevo marco de debate constitucional para el país. Es la guía.

2024: TIEMPO DE LAS MUJERES

Este año se pinta de color feminista. Elegiremos, por primera vez, a una mujer presidenta de la República.

Es tiempo de avanzar más en la agenda sustancial de los derechos a la igualdad, no discriminación y a una vida libre de violencia. Es un relevo generacional. Es el turno femenino.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva legislatura de Coahuila recibirá ‘herencia’ de iniciativas sin dictaminar

Yolita siempre me dice que ellas tienen una visión del poder diferente. Yo le digo que el poder no tiene género. Las mujeres o los hombres abusan de él. El Derecho es el que nos ayuda a limitar al poder. La manera de entender las razones legales es lo diferente.

Las feministas seguramente tendrán la oportunidad de reformar la forma de ejercer el poder. Es la oportunidad de ellas. Pero nada es nuevo. Es la lucha por el poder.

Pero al margen de este debate conceptual, lo que importa es que los liderazgos femeninos comiencen a construir el siguiente nivel que Coahuila merece para avanzar en la agenda de los derechos. Siempre lo han hecho de manera progresiva, gradual y racional.

No será casual, por tanto, que desde Coahuila se generen los nuevos debates constitucionales de la agenda feminista. Es lo natural. Espero seguir viéndolo.

@LERiosVega