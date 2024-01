POLITICÓN: Una Legislatura histórica en el Congreso de Coahuila

I. TIEMPO DE MUJERES

La relevancia de la próxima legislatura radicará en el peso político de las mujeres con Luz Elena Morales como primera -y haciendo verdadera historia- presidenta de la Junta de Gobierno, y el arranque y la sincronía que tengan con el nuevo gobierno de Manolo Jiménez. La complejidad política de grupos diversos siempre va a estar presente, y eso no asusta, por el contrario, llena de expectativa y reto al funcionamiento del Poder Legislativo, que se queda ahora bajo el mando del partido con mayoría: el PRI, que tendrá como coordinador parlamentario a Carlos Robles, también presidente del partido.

II. EN LA MESA

La Junta de Gobierno, encabezada por Luz Elena Morales, tendrá en la mesa a Carlos Robles por el PRI, Gerardo Aguado por el PAN, Beatriz Fraustro por el PRD, Magaly Hernández de Morena y la chiquillada con Arturo Valdés del PVEM, Zulmma Guerrero de UDC y Antonio Flores de PT. El equilibrio está guardado para que los asuntos pasen sin contratiempos.

III. DIFUNDIR

La relevancia del proceso electoral 2024 en Coahuila no es precisamente, como en años anteriores, por el arranque en el IEC de Rodrigo Paredes, programado para este 1 de enero a las 10:00 horas en Saltillo. A la par es la complejidad de adecuarse al curso de un proceso federal en el que se eligen presidente, senadores y diputados federales. Visto desde esa óptica, que habrá proceso federal concurrente, ¿se perderá la atención a la elección de alcaldes? Y lo peor: ¿se corre el riesgo de que por esa distracción de elegir presidente de México, no se elija bien a la autoridad más cercana? Ahí está el reto para el IEC, que dicho sea de paso, todo mundo espera que no se les haga bolas el engrudo y se dediquen a difundir.

IV. NO BINARIOS

Que el INE Coahuila de José Luis Vázquez López está dando paso a que las personas no binarias cambien su credencial para votar. Lo que sucederá es que en el apartado de sexo en lugar de H o M tradicionales, habrá una X. De esta manera también se garantiza un trato no discriminatorio a la hora de votar o de identificarse en cualquier momento.

V. ACAPULCO

Se aclara, para que no haya malos entendidos, no fueron vacaciones -aunque parezca-, sino fueron a apoyar a los compañeros de Guerrero, en donde las cosas siguen patas pa’ arriba por la inseguridad y el paso del huracán Otis. Hablamos de un grupo de personal de la delegación Coahuila de la Secretaría del Bienestar de Aída Mata que está allá en un programa nacional, apenas rescatando el puerto de Acapulco y sus áreas aledañas. Acá en tanto, y esto como contexto, los adultos mayores siguen padeciendo de falta de cajeros automáticos o sucursales del Banco del Bienestar para el cobro de su pensión, que dicho sea de paso centralizaron para desgracia de quienes tienen poca movilidad.

VI. REACOMODOS

Para muchos una de las grandes perdedoras de la elección, porque al momento no se sabe si continuará o no en el servicio público, es Maru Calderón. La diputada local hasta ayer, de una parte de la Región Norte, más de Acuña, quedó como plurinominal, pero en el reacomodo le fallaron las cuentas a alguien y terminó quedando fuera, su lugar es el que ocupa ahora Antonio Attolini. ¡Vaya desgracia!

VII. PROMETER NO EMPOBRECE

Que Claudia Sheinbaum, la candidata oficial que arranca el año en Coahuila, específicamente en los municipios de Ramos Arizpe y Frontera, uno priista y el otro panista, nomás sigue la carroza, pero no pregunta quién es el muerto. Y es que en Jalisco fue a prometer el resurgimiento de un tren de pasajeros. A Frontera y Ramos Arizpe se les identifica como municipios ferrocarrileros en su origen. Y muchos pensando mal de que venga, ahora Claudia, a prometer otra vez trenes. Y si no lo hace, entonces que diga de una vez por todas qué va a pasar -si ella llega al Gobierno- con el llevado y traído Tren Suburbano de Coahuila, y porque nomás no avanza, si la inversión sería privada.

VIII. JUSTICIA CÍVICA

En el tema de seguridad, en donde las baterías están enfocadas, al municipio de Saltillo de Chema Fraustro le tocó hacer cambios para adecuar a la corporación a las necesidades de lo que hoy se llama justicia cívica. Se cambió el bando de policía y buen gobierno como parte de la gobernabilidad. Ahora los vecinos dirimen sus conflictos con la primera autoridad.

IX. RECTORÍA

Aunque por el momento los ojos no estén centrados en el estado, en el 2024 llegará el momento en que empiece el proceso y los destapes para contender por la rectoría de la UAdeC. Es el fin de la era de Salvador Hernández. Lo trascendente fueron por una parte cambios en el estatuto universitario que posibilitan mayores oportunidades para las mujeres. Por eso la incógnita es si a la rectoría de la calle de González Lobo llegará una mujer o un hombre. El banderazo de salida todavía no está dado, pero apuntados hay por montones, desde docentes, directores, coordinadores y funcionarios de primera línea de la administración. ¿Quién es la mejor opción? Eso depende de lo que escojan los estudiantes y docentes.