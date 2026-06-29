Coahuila: Van Cintia Cuevas por Torreón y Ceci Guadiana por gubernatura en Morena

Así intentan prevenir traiciones, aunque difícilmente evitarán filtraciones de lo que ocurre al interior del Movimiento de Regeneración Nacional en esta entidad.

Sabedores de la larga y fructífera relación de Miguel con el senador lagunero Luis Fernando Salazar , decidieron que en Torreón la candidatura del 2027 a la alcaldía sea para una mujer.

El anuncio de la llegada del senador Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón, provocó inusuales reacciones en la dirigencia nacional de Morena que lidera Ariadna Montiel.

Por cierto, Morena México desde ahora entregó y dio a Torreón como ayuntamiento perdido, y por ello aceptará que la diputada federal Cintia Cuevas contienda por la Perla de la Laguna.

Otra decisión de suma importancia para el devenir político de la 4T en el 2027 y 2029, es que la próxima dirigencia estatal de Coahuila será encabezada por alguien del grupo de Ceci Guadiana.

Con esto y merced a la meritocracia interna, hagan el favor de anotar a la esposa de Américo Villarreal, aún delegado del Bienestar, como virtual aspirante a la gubernatura de Coahuila.

En estos momentos, fuentes morenistas enteradas en la capital del país afirman que la lealtad vale y que partido prevenido vale por dos, además de que en Edomex va un hombre de candidato.

Esta es la foto de foto de hoy y difícilmente se modificará...

FISCAL DE PROXIMIDAD

El fiscal general, Federico Fernández, inicia hoy en Saltillo, un novedoso programa de audiencias públicas que se ejecutará a nivel estatal para temas de procuración de justicia.

Fernández Montañez presidirá este lunes la atención personal a ciudadanos, abogados y todo aquel que solicite información y atención sobre un tramite relacionado con la fiscalía.

La cita es en la sede de la delegación Saltillo, y el evento iniciará a las 8 de la mañana con el coordinador regional, y si no hay cambios de agenda, el Fiscal llegará a las 10 de la mañana.

Las audiencias públicas con atención personalizada de Federico Fernández se replicarán en las otras regiones del estado, con base en una calendarización oficial, próxima a darse a conocer.

Por lo pronto, hoy le toca a la Región Sureste.

EXTORSIONAN A CARBONEROS

Productores de carbón en Coahuila denunciaron la presencia en la carbonífera de una banda de extorsionadores, bajo el mando de un sujeto al que solo conocen por el sobrenombre de “Pintor”.

Según los empresarios carboneros, este personaje se presenta con choferes y responsables del transporte del mineral para exigirles que trabajen para él y sus socios, so pena de graves daños.

El “Pintor” asegura que va de parte de un importante comandante policiaco estatal y que de aceptar les va a ir mejor en sus ingresos, pues se les va a pagar más por cada entrega a la CFE.

El tema ya fue expuesto ante las autoridades estatales, y según trascendió, el sujeto se asoció con un empresario de la Región Carbonífera que pretende acaparar el transporte carbonero para sí.

Los productores afectados por la extorsión amenazan con llevar el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera.

Primera llamada...

EN TRES AÑOS

A pesar de la inauguración el pasado sábado en Chiapas de la planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador, la erradicación de este problema en México tardará varios años.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, al señalar que esta planta tendrá inicialmente una producción de 100 millones de moscas por semana.

El funcionario estatal afirmó que la producción de la fábrica inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum es insuficiente, pues se requieren 500 millones de moscas para erradicar al gusano.

“Para la fase final se requiere que la planta que Estados Unidos construye y que tendrá una producción de 300 millones de moscas, entre en funcionamiento, pero eso será en año y medio”, precisó.

Chuma Montemayor dijo que la erradicación total del gusano barrenador en el país tardará unos tres años.