Sigue en suspenso permanencia de Selina Bremer en DIF Torreón

Y aunque parezca un hecho anecdótico, el asunto de su permanencia al frente del DIF Torreón toma una importancia vital, tras la designación de Miguel Riquelme como alcalde de la ciudad.

Entre honrar la memoria de su esposo, Román Cepeda, y apoyar a sus hijos en la política comarcana, aseguran, se debate en estos dolorosos días la señora Selina Bremer.

La animadversión de su esposo, Román, con Riquelme Solís se mantuvo hasta el día en que el primero falleció, y ella sabe las afrentas que Cepeda González sufrió por parte del senador.

Por otro lado, tiene el amoroso sentido de responsabilidad para con sus hijos, que le piden mantenerse en el DIF lagunero.

Difícil momento vive la señora Bremer, que, según fuentes de la Perla de la Laguna, se inclina por dejar el DIF e irse a la vida privada, aunque la presión que enfrenta es grande, muy grande.

Ojalá encuentre consuelo y tome la mejor decisión.

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Excelente ha sido la participación de los saltillenses en el Fut Fest de la capital coahuilense, que, en cada partido de la selección mexicana, luce abarrotado de fanáticos y aficionados.

El evento, organizado por el alcalde Javier Díaz, tuvo el miércoles pasado la visita del gobernador Manolo Jiménez, que, junto a cientos de saltillenses, festejó el triunfo de 3 a 0 sobre Chequia.

El martes próximo, en el cuarto juego de la selección, seguramente el alcalde saltillense echará toda la carne al asador, en espera de que México pase al quinto juego.

¡Enhorabuena!

SEIS MESES

Las compañías telefónicas aplazaron por seis meses el registro de números celulares en México, ante la falta de vinculación de más de 80 millones de líneas telefónicas móviles.

Con esta decisión, el plazo para el 30 de junio se extiende hasta diciembre, y ahora el registro se realizará gradualmente, con base en un calendario, a partir del último dígito del número celular.

Hasta el momento, 63 millones de líneas celulares se han registrado oficialmente, según información de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El registro de líneas móviles obedece a temas de seguridad, para evitar extorsiones telefónicas y actividades del crimen organizado.

GESTOR SIMI

El senador morenista Luis Fernando Salazar ya felicitó a su exmecenas financiero, Miguel Riquelme Solís, por su llegada al gobierno municipal de Torreón.

Luis Fernando y Miguel tienen una larga historia de apoyos económicos y políticos compartidos, lo que es posible que sea reactivada ahora que Riquelme llegue a la alcaldía lagunera.

Mientras tanto, el senador de la 4T postea en redes sociales la entrega de andaderas y sillas de ruedas a personas vulnerables en la Perla de la Laguna.

Otras veces, Fernando presume llevar pipas de agua a diversos sectores de la ciudad, como si con eso cumpliera con su obligación legislativa en el Senado de la República.

Por lo que se ve, su altruismo y capacidad de gestión son muy pobres y reducidos, así es que es de esperar que ahora, con Miguel en la alcaldía, Luis Fernando pueda ser un mejor gestor.

Veremos y diremos...

EL DATO

Morena en Coahuila perdió 571 mil votos, en relación con la elección de alcaldes de 2025 y la de diputados locales de 2026, al pasar de 853 mil a 282 mil votos.