Riquelme y el tablero del rey

Miguel Riquelme gobernará la comarca lagunera con puertas abiertas a liderazgos opositores y grupos de poder internos.

En Torreón hay un nuevo tablero político y las piezas se reacomodan y agrupan, tras el retorno del rey.

Sin importar ideologías ni perfiles políticos, Riquelme Solís llega con la tarea concreta de establecer alianzas, generar adhesiones y evitar fracturas con el grupo romancista.

Morena es el enemigo a vencer y el aún senador tendrá que hilar fino y ampliar el margen de maniobra para no ceder terreno al fortalecimiento de la 4T en La Laguna.

La confianza del gobernador Manolo Jiménez en el nuevo proyecto que encabezará Miguel es evidente y contará con el apoyo permanente desde la capital del estado.

Riquelme, a diferencia del extinto edil torreonense, Román Cepeda, no sudará calenturas ajenas, tampoco participará en sueños guajiros sucesorios y mucho menos encabezará disidencias.

Ese es el compromiso...

¿SAN ALBERTO MORENO?

De viaje por el estado de Chiapas, el diputado local morenista, Alberto Hurtado, visitó el glorioso Cristo que se ubica en la cima del cerro Mactumactzá, en el ejido de Copoya.

Así lo publicó ayer en redes sociales, tras reconocer no ser el mejor cristiano, pero creer en el Señor Jesús como Dios y Salvador.

Alberto posteó también una foto junto a la estatua del papa Francisco, al que reconoció como uno de los líderes religiosos que marcó historia por su humanismo y solidaridad.

¿Qué habrá hecho este diablillo para ponerse en modo religioso?

CORAJE 4T

No es por intrigar, pero en Morena México, aún no se les pasa el coraje por los despectivos dichos de Rubén Moreira y “Alito” Moreno, tras la derrota de la 4T en Coahuila.

Eso de que los morenistas “dieron las nalgas” en Coahuila, como lo expresó Moreira Valdez, fue el detonante que provocó las impugnaciones de Morena en la elección del 7 pasado de junio.

Seis de los 16 distritos electorales, según el Comité Ejecutivo Nacional guinda a cargo de Ariadna Montiel, pueden ser sujetos de una resolución favorable para la Cuarta Transformación.

El tema no es menor, y lo mejor para todos es que “Alito” y Rubén pidan una disculpa a los morenos, aunque sea en privado.

De otra manera, el PRI va a perder en la mesa lo que legítimamente ganó en las urnas.

Al tiempo...

AMARRES POLÍTICOS

Perla Ríos ya se mueve para intentar ser candidata del PRI a la alcaldía de ciudad Frontera en el 2027.

El argumento esgrimido es que la Cuarta Transformación derrotó al Revolucionario por un poco más de 400 votos en la cabecera municipal rielera y que se requiere un golpe de timón.

Perla, según ministros de religión, es la opción idónea en caso de que por temas de género se requiera, pero en caso de que el aspirante sea varón, anote usted a “Goyo” Iribarren.

Sea quien sea, el alcalde fronterense, Jesús Ríos, dice que ya recibió la instrucción de comenzar a operar amarres políticos para el 2027.

¿Será?...