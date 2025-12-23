Comparte tu navidad

Opinión
/ 23 diciembre 2025
    Comparte tu navidad
    Decenas de personas visitan el Festival de Luces de Invierno 2025 en la plancha del Zócalo de Ciudad de México hasta el 04 de enero. Foto: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais
Gerson Gómez
por Gerson Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Navidad
política

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


UANL

Distribuir los juguetes de valor reducido en las letrinas de la urbe

Por años el estadio de la UANL funcionó de sede. Los promotores de las compañías disqueras incluían el catálogo entero. La payola de las frecuencias en rotación. En su apogeo Enrique Iglesias incluso llegó en helicóptero.

La chaviza catártica a las modas y sus insinuaciones. Juguete por entrada. El césped del equipo profesional de los Tigres solo era pisado por los artistas antes de subir al escenario.

Todo poderosa la radio. De lo norteño al pop juvenil. Los locutores amalgamados en la histórica sesión de casi 40 mil almas congregantes.

Rectoría daba el visto bueno. Regalar en las sociedades de alumnos, los disciplinados, a quienes el PRI adoptó en las juventudes. Nombres sobran. Hasta convertirse en porros de las facultades de FIME, FACPYA, Leyes, Ingeniería Civil, Comunicación, Medicina y Ciencias Biológicas.

El comparte tu navidad funcionó de pretexto. Los canales de videos por cable aseguraron el éxito de las prebendas.

Distribuir los juguetes de valor reducido en las letrinas de la urbe. Pocas ocasiones llegaron a los municipios rurales. Los de verdadera necesidad. El organizador de la calle 2 de abril en la colonia Roma, la UANL y el gobierno del estado contemplando el engranaje para las siguientes elecciones.

Esos detalles catapultaron la catástrofe política. Pasaron de los 117 mil alumnos hasta casi el cuarto de millón. Pleno 2025 las comunidades en crecimiento según la apoteosis escondida de la bonanza en el primer circulo de las autoridades educativas.

Familia, amigos y proveedores continúan exprimiendo el único bien social de carácter honorario. La educación en el noreste no aguanta auditoria seria. Para fincar responsabilidades penales. Mucho más profundas a la época de Manuel Silos y Valentín Ovalle. Ellos resultan niños de cuna, comparada con la actual camada de lobos. Ninguno de ellos comparte su navidad. Se la quedan todita.

Temas


Navidad
política

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


UANL

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto