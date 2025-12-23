Por años el estadio de la UANL funcionó de sede. Los promotores de las compañías disqueras incluían el catálogo entero. La payola de las frecuencias en rotación. En su apogeo Enrique Iglesias incluso llegó en helicóptero.

La chaviza catártica a las modas y sus insinuaciones. Juguete por entrada. El césped del equipo profesional de los Tigres solo era pisado por los artistas antes de subir al escenario.

Todo poderosa la radio. De lo norteño al pop juvenil. Los locutores amalgamados en la histórica sesión de casi 40 mil almas congregantes.

Rectoría daba el visto bueno. Regalar en las sociedades de alumnos, los disciplinados, a quienes el PRI adoptó en las juventudes. Nombres sobran. Hasta convertirse en porros de las facultades de FIME, FACPYA, Leyes, Ingeniería Civil, Comunicación, Medicina y Ciencias Biológicas.

El comparte tu navidad funcionó de pretexto. Los canales de videos por cable aseguraron el éxito de las prebendas.

Distribuir los juguetes de valor reducido en las letrinas de la urbe. Pocas ocasiones llegaron a los municipios rurales. Los de verdadera necesidad. El organizador de la calle 2 de abril en la colonia Roma, la UANL y el gobierno del estado contemplando el engranaje para las siguientes elecciones.

Esos detalles catapultaron la catástrofe política. Pasaron de los 117 mil alumnos hasta casi el cuarto de millón. Pleno 2025 las comunidades en crecimiento según la apoteosis escondida de la bonanza en el primer circulo de las autoridades educativas.

Familia, amigos y proveedores continúan exprimiendo el único bien social de carácter honorario. La educación en el noreste no aguanta auditoria seria. Para fincar responsabilidades penales. Mucho más profundas a la época de Manuel Silos y Valentín Ovalle. Ellos resultan niños de cuna, comparada con la actual camada de lobos. Ninguno de ellos comparte su navidad. Se la quedan todita.