Conjuro de Restitución Lunar

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Opinión
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    Conjuro de Restitución Lunar
    Luna roja. Foto creada por AI

El eclipse penumbral comenzó a las 19:23 horas tiempo del centro de México, de este jueves 27. A las 20:33 inició el eclipse parcial. El máximo ocurrió entre las 22:12 y 22:14 horas. La fase parcial llegó a su fin a las 23:51. El espectáculo terminó a las 01:01 horas del viernes 28 de agosto

¿Les platico? ¡Arre!

Luna antigua,

Señora de los ciclos,

testigo de lo que nace, muere y renace.

Bajo tu luz deposito todo aquello

$!Fotos superiores del maestro Carlos Rodríguez. La Luna de Sangre sobre el Cerro de La Silla.
Fotos superiores del maestro Carlos Rodríguez. La Luna de Sangre sobre el Cerro de La Silla. Grupo Detona/Gráficas interiores cortesía de la UANL/Diseño Edwin Sánchez Landeros

que ya no me pertenece.

Llévate los vínculos que han cumplido su tiempo,

las cargas que no son mías,

las palabras que dejaron marca,

los deseos que ya no me corresponden,

las memorias que siguen reclamando mi energía.

$!Fases del eciplse lunar.
Fases del eciplse lunar. Grupo Detona

Que toda huella ajena abandone mi campo.

Que todo lazo agotado se deshaga.

Que toda energía entregada sin propósito regrese a su origen.

No reclamo lo que se fue.

No persigo lo que terminó.

No llamo de vuelta lo que eligió partir.

La poderosa y anaranjada Luna. Neruda. 12 años. Suits. Coldplay

Gracias por estos 11 años...

Reclamo solamente lo que es mío:

- Mi fuerza.

- Mi voluntad.

$!Vía Lactia.
Vía Lactia. Grupo Detona

- Mi deseo.

- Mi claridad.

- Mi fuego.

- Mi poder.

Que vuelva a mí toda energía que me pertenece,

purificada de toda experiencia,

libre de toda carga, de toda culpa,

sin deuda, sin dolor y sin sometimiento.

Que mi poder regrese INTACTO.

$!Eclipse lunar.
Eclipse lunar. NASA

Que ningún nombre lo contenga.

Que ningún recuerdo lo encadene.

Que ningún vínculo lo retenga.

Luna, recibe lo que dejo.

Luna, devuelve lo que es mío.

Bajo tus ciclos cierro lo que debe cerrarse.

Bajo tu luz recupero mi soberanía.

Bajo tu mirada vuelvo a mí.

Lo que no me pertenece, se va.

Lo que es mío, regresa.

Lo que soy, permanece.

Amén.

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Eclipse Lunar
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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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