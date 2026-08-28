Conjuro de Restitución Lunar
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El eclipse penumbral comenzó a las 19:23 horas tiempo del centro de México, de este jueves 27. A las 20:33 inició el eclipse parcial. El máximo ocurrió entre las 22:12 y 22:14 horas. La fase parcial llegó a su fin a las 23:51. El espectáculo terminó a las 01:01 horas del viernes 28 de agosto
¿Les platico? ¡Arre!
Luna antigua,
Señora de los ciclos,
testigo de lo que nace, muere y renace.
Bajo tu luz deposito todo aquello
que ya no me pertenece.
Llévate los vínculos que han cumplido su tiempo,
las cargas que no son mías,
las palabras que dejaron marca,
los deseos que ya no me corresponden,
las memorias que siguen reclamando mi energía.
Que toda huella ajena abandone mi campo.
Que todo lazo agotado se deshaga.
Que toda energía entregada sin propósito regrese a su origen.
No reclamo lo que se fue.
No persigo lo que terminó.
No llamo de vuelta lo que eligió partir.
La poderosa y anaranjada Luna. Neruda. 12 años. Suits. Coldplay
Reclamo solamente lo que es mío:
- Mi fuerza.
- Mi voluntad.
- Mi deseo.
- Mi claridad.
- Mi fuego.
- Mi poder.
Que vuelva a mí toda energía que me pertenece,
purificada de toda experiencia,
libre de toda carga, de toda culpa,
sin deuda, sin dolor y sin sometimiento.
Que mi poder regrese INTACTO.
Que ningún nombre lo contenga.
Que ningún recuerdo lo encadene.
Que ningún vínculo lo retenga.
Luna, recibe lo que dejo.
Luna, devuelve lo que es mío.
Bajo tus ciclos cierro lo que debe cerrarse.
Bajo tu luz recupero mi soberanía.
Bajo tu mirada vuelvo a mí.
Lo que no me pertenece, se va.
Lo que es mío, regresa.
Lo que soy, permanece.
Amén.