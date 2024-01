Consecuencias positivas de la crisis generada por Marko

Tonto, despistado, abobado, idiota, burro, alelado, pazguato, inepto, imbécil, tarado y, lo que es peor, pendejo. Todos estos adjetivos, y más todavía, merece Marko Cortés, el líder nacional del PAN más estúpido de la historia.

Y no es que hoy haya comido gallo como para lanzar esa serie de improperios a un personaje tan poco favorecido en su capacidad cerebral, pero es que Markito no nos deja otra opción. Si me equivoco, le ruego que dirija hacia mi persona los dicterios enumerados en el primer párrafo de mi escrito.

Juzgue usted. Resulta que a Markito le pareció una idea genial reclamarle a nuestro gobernador el presunto incumplimiento de un acuerdo político que firmó con la cúpula del PRI, es decir, con “Alito” Moreno. En dicho pacto se establecía que de resultar ganador el joven priista coahuilense, le debía dar al PAN alcaldías, regidurías, diputaciones, notarías, posiciones en la administración estatal y, especialmente, en el área de finanzas. Por si fuera poco, hay quienes afirman que Marko incluyó en el pacto con el PRI la exigencia de una orden diaria de palomas de ternera, del Café Viena; una riñonada de cabrito semanal del restaurante El Chivatito; una radioterapia intensiva con la música de Radio Concierto; y una colección de las entrañables tiras cómicas de don Ramirito.

Les digo que Marko Cortés es bastante despistado. No puedo creer que no haya incluido entre sus peticiones a una dotación semanal de las incomparables Nieves de Ramos, o del pastel de tres leches de Pastelería La Salle.

Markito merece todas las injurias pues hasta ahora no había conocido a ningún político o dirigente partidista que se asumiera orgullosamente como un hampón.

Es por ello explicable que tanto en el PAN de Coahuila como en el PAN Nacional, se alcen centenas de voces para exigir la renuncia de tan lamentable personaje.

Pero toda crisis, incluso si se trata de una crisis política, no sólo genera efectos negativos. Tras la crisis provocada por Marko Cortés, también pueden encontrarse consecuencias positivas.

Algo positivo que nos trajo la alianza partidista fue la llegada de Esther Quintana Salinas a la Secretaría de Cultura. Mujer culta, trabajadora y gran administradora. Pocos días lleva al frente de esta área, y los cambios positivos ya son notorios. No cabe duda que su nombramiento, lejos de todo pacto, fue un gran acierto por parte del Gobernador Manolo Jiménez.

Otra consecuencia positiva fue la necesidad de Xóchitl Gálvez y de su equipo de alejarse de los partidos políticos que la abanderan.

Como todos sabemos, la precandidata hidalguense no está afiliada a ningún partido. Como millones de mexicanos, ella ha entregado su vida a la lucha diaria por vivir en un México mejor. Por ello, Xóchitl es la candidata de millones de mexicanos que no soportamos los abrazos dirigidos a quienes sólo nos regalan balazos; que no nos cansamos de reclamar por la falta de medicinas; que no soportamos ni una sola mentira más salida del Palacio Nacional; que no nos creímos aquello de que AMLO acabaría con la corrupción, sino que más bien previmos que el presidente acabaría con antiguas conquistas ciudadanas en pro de la transparencia; que no vemos a las becas como un favor sino como una obligación gubernamental. Ella no es la candidata ni de Alito Moreno, ni de Marko Cortés, ni de Jesús Zambrano. Ella es mi candidata y de todos los que queremos un México mejor, un México más justo, y un México más libre. Xóchitl es la candidata de todos los que salimos a las calles a defender la democracia en contra de la dictadura, que defendimos el respeto a la ley en contra el despotismo.

La frase pronunciada por Xóchitl Gálvez el domingo pasado encierra lo que nos espera a ella y a sus seguidores en los días venideros de la campaña por la presidencia de la República:

“Tenemos que luchar para traer la vida donde hoy se pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer la verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar por traer la libertad, ahí donde hoy gobierna el miedo”.

