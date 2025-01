¿Cuándo aprendiste a andar en dos pies? Episodio II

Les platico:

La exuberancia del poder sigue haciendo presa de quienes lo detentan desde hace 6 años y 4 meses.

El gabinete de la presidenta se debate entre marcar su propio rumbo o seguir el que les trazó quien a pesar de su senectud, cree que tiene derecho a seguir al mando.

En los libros que está leyendo, acaba de aprender una palabra de las cientos de miles que no conocía: omnímodo: “Que abraza y comprende todo. Absoluto, total, integral, completo, general, todopoderoso.

Le gustó su significado y cree ser eso.

De hecho, desde la selva -de donde nunca debió de haber salido- continúa colocando a sus piezas, que muy apenas saben caminar en dos pies. De plano, a éstos, el bipedismo no se les da.

Los hizo cambiar de piel e intentó erguirlos en su postura anatómica, pero son los mismos que metieron las cuatro patas al frente de organismos tan importantes como Pemex o en gobiernos de entidades pujantes y prometedores como Veracruz.

El nuevo gabinete sigue despertando esperanzas y altas expectativas, pero hay “frenos de mano” que obligan a quienes se salvan de la quema, a remar contra corriente.

Veamos algunos casos de quienes hoy, uno se pregunta:¿Y éstos, ¿cuándo aprendieron a andar en dos pies? ¿Arre? ¡Arre!

- Cuitláhuac García. Aunque sus antecesores del PRI y el PAN intentaron darle en la madre al Estado de Veracruz, el nuevo director de Cenegas, machacó lo que dejaron especímenes priyistas como Dante Delgado (1988-1992); Patricio Chirinos (1992-1998); Miguel Alemán Velasco (1998-2004); Fidel Herrera (2004-2010); Javier Duarte (2010-2016) y Miguel Angel Yunes Linares (2016-2018). Cuitláhuac es uno de los hijos putativos de Andrés Manuel y ahí tiene su recompensa, en premio a su lealtad.

- Octavio Romero Oropeza. Quería ser gobernador de Tabasco, pero hasta donde llegó -después de convertir a Pemex en la empresa estatal de hidrocarburos más quebrada del mundo- es a la dirección del Infonavit y una de sus primeras trastadas -que ni siquiera fue urdida por él sino por su jefe, desde “La Chingada”- fue convertir a ese organismo, en lo que será el mayor rentero de México.

- Martí Batres. Lo poquito que Claudia Sheinbaum había hecho de bien como jefa del gobierno de la CDMX, este rojillo lo volvió un batidillo, en el tiempo que la sustituyó, cuando la presidenta se lanzó a su campaña. Es otro de los putativos de Andrés Manuel y como tal, ya tiene su premio, de consolación, por cierto, porque sus alcances son más grandes que su ego. Hoy dirige el ISSSTE, para desgracia de los trabajadores al servicio del Estado.

- Lenia Batres. De la misma sierpe -perdón, quise escribir estirpe- de su hermano, se ganó su cargo como ministra de la SCJN, merced a las caravanas y favores hacia su padre putativo, desde sus puestos en diferentes niveles del gobierno anterior. Es el prototipo de la calaña que merodea alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con este tipo de sierpes -perdón otra vez- estirpes, mandó al rancho de ya saben quién a la separación de poderes y con ello, hunde la confianza de México para los inversionistas nacionales y extranjeros.

- Carlos Emiliano Calderón Mercado. ¿Se acuerdan de la filtración de datos que sufrimos 263 periodistas el 22 de enero del año pasado, por parte de las áreas de comunicación del gobierno de AMLO? Pues el responsable es este tipo, que fue nombrado director de Internet para Todos de la CFE. Me ocupé de él en mi artículo del 5 de febrero de 2024, donde di cuenta, con lujo de detalles, de lo que Carlos Emiliano dijo fue una “filtración de datos” fraguada en España. Eso fue falso, según testigos cuyos nombres y apellidos publiqué hace un año. Pues ahí lo tienen ya infiltrado en el gobierno de la doctora. Ya no hará tanto daño, porque le lo asignaron a un puesto más menor que el que tenía. ¿Saben cómo se llama quien era su jefe y que ahora es coordinador de asesores de la presidenta? Se los platico mañana, en el Episodio III de esta serie. Aquí les dejo la liga para que conozcan los detalles de la “filtración de datos” a la que me refiero.

https://www.detona.com/articulo/me-enviaron-las-listas-de-los-periodistas

Cajón de Sastre:

- Consecuentemente, mañana no habrá cambio de programa.

- Les compartiré nombres de los “santones de la I.P.”, de funcionarios de gobiernos estatales y municipales y de los latifundistas que acaparan el control de sindicatos en México: rojos, blancos, de protección, simulados, empresariales, gobiernistas, de verdad y de mentiritas.

- Si pueden, no vengan a Monterrey en estos días.

- El gobierno de Samuel va de pésimo a peor; el año nuevo lo volvió más pendenciero y bravucón que nunca, se anda peleando con todo mundo.

- El tráfico citadino, desquiciado; la movilidad hiede a caño y la contaminación, también.

- Y en medio de todo este desmadre, el Pato Zambrano, cantándoles el tiro a los gendarmes que encañonaron a su esposa.

- Encima, hace mucho frío. Mejor quédense donde están, yo les aviso cuando se ponga mejor la cosa, si es que...