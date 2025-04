Frustra a exgobernadores coahuilenses pérdida de poder y negocios en el estado

El triunvirato, ejercido durante 18 años por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, llegó a su fin, justo con la conclusión del mandato de Miguel Riquelme.

No se fueron limpios, pero tampoco lo hicieron sin patalear hasta el último momento, por su cuota de poder y de negocios al interior de la administración estatal.

Fuentes cercanas a los exgobernantes advierten que el trío, por separado, se encuentra molesto y frustrado por la falta de resultados en sus propuestas, hechas al inicio del actual gobierno estatal.

Incluso, integrantes de la parentela de la senadora Carolina Viggiano se quejan ante la clase política de la CDMX que perdieron proveedurías históricas a pesar del apoyo brindado.

Por eso, y en venganza, el exgobernador Rubén Moreira Valdez, sabedor de la buena relación de Manolo Jiménez con la presidenta, Claudia Sheinbaum, ataca a la mandataria, por todo y por nada.

En cambio, Humberto Moreira Valdés mantiene un perfil bajo, y no expone públicamente su decepción, pero sus colaboradores no atinan a comprender el estancamiento de los acuerdos.

Miguel, fiel a su estilo taimado, muestra en público un supuesto apoyo incondicional a su sucesor, pero por lo bajo se queja también de que lo dejaron fuera de contratos.

Los exgobernadores parecen olvidar que los carniceros de ayer son ahora las reses, y que la nueva generación de políticos en Coahuila tiene sus propios tiempos y planes.

Los jóvenes no aceptan el derecho de pago de piso, tampoco toleran extorsiones, ellos juegan distinto a la política, marcan distancia sin confrontarse y reducen espacios pateando el bote.

Los Moreira están fuera, ya no tienen poder, se les oye, pero no se les escucha; exigen, pero ya no mandan, no entienden que son un lastre del pasado y un mal recuerdo en la memoria colectiva.

Su frustración y molestia no tiene remedio a corto plazo, el triunvirato murió, se fue a la fosa común, sin lápida y sin ceremonias...

ATTOLINI: HOY ES EL DÍA

El Instituto Estatal Electoral desahogará este lunes, la audiencia de pruebas y alegatos en torno a la denuncia de violencia de género interpuesta por Natalia Fernández, contra Antonio Attolini.

Como se recordará, la funcionaria torreonense se molestó con el diputado morenista, por unos dichos publicados en esta columna, y hoy se verán las caras en el IEC.

La cita es a las 9:30 de la mañana...

NOCAUT EN PENALES

Coahuila, es uno de los 29 estados del país, que aceptó participar en la clase nacional de boxeo, propuesta por la presidenta morenista, Claudia Sheinbaum, a realizarse el domingo 6 de abril.

Y aunque ilusos hablaban de un tiro entre la senadora Cecilia Guadiana y la regidora, Ale Salazar, y unos rounds, entre los diputados, Alberto Hurtado y Toño Attolini, el objetivo es más noble.

18 mil internos, de 150 penales en el país, practicaron ayer clases de pugilato, en el marco del Dia Mundial del Deporte y la Paz.

La iniciativa presidencial, contó con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo y de la dirección Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, a cargo de Miguel Torruco.

A LA CARBONÍFERA

De no existir cambio de agenda, este martes, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, se dará una vuelta por la Región Carbonífera, en visita de trabajo.

Fernández Montañez, se reunirá con ministerios públicos, y mandos policiacos para evaluar el rezago de expedientes, el cumplimiento de ordenes de aprehensión, y otras acciones.

En voz de la delegada de la fiscalía, Isadora Rodríguez, hay que apretar tuercas a los agentes ministeriales.

GRIPE LAGUNERA

Ni pollo, ni huevo quieren comer los laguneros, tras la reciente noticia del primer caso de gripe aviar, en una niña de Gómez Palacio, Durango.

Ante la psicosis, el director de salud gomezpalatino, José Antonio Adame, tuvo que salir a dar la cara, y explicar que la enfermedad no es contagiosa de persona a persona, y que tampoco es grave.

Por lo pronto, los políticos comarcanos, dejaron por la paz el Pollo Loco y también los omelette a la mexicana, que pedían en los desayunos a la carta.

Ande no...