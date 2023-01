No es lo mismo decir “te quiero” que “te amo”. Cuando estudié español el profesor dijo que “te quiero” tenía un significado más afín a “te deseo” por su correspondencia con “I want you” en inglés. Al llegar a México supe que eso no era el caso. Nunca corregí al profesor, como lo hice con un profesor de inglés del Ateneo cuando dijo que el nombre “Hugh” (como Hugh Grant, el actor) significaba “enorme”. ...