Cuatro versiones de ‘Cumbres borrascosas’

Hoy se estrena en los cines de México la más reciente adaptación a la pantalla grande de la novela de la escritora británica Emily Brontë, “Cumbres borrascosas”, bajo la dirección de su compatriota Emmerald Fennell.

Programada con toda intención en vísperas del festejo del Día de San Valentín, este filme lleva las de ganar, primero que nada por tratarse de la segunda colaboración de la ganadora del Oscar al Mejor Guión Original del 2020 por su ópera prima “Hermosa venganza” con Jacob Elordi (“Frankenstein”), luego de haber sido “el objeto del deseo” del personaje de Barry Keoghan en la producción para el streaming del 2023 “Saltburn”, ahora siendo el equivalente al Ken de “Barbie” (Greta Gerwig, 2023) para Margot Robbie, pero en este caso dentro del contexto gótico y de época de la novela que ya ha sido llevada al cine en varias ocasiones, incluyendo una en México.La primera versión de la historia se remonta al año de 1939, por el director William Wyler (“Ben-Hur”) con el primer actor británico Laurence Olivier y la bella actriz de origen hindú Merle Oberon como protagonistas. Este filme es recordado como una de las grandes producciones hollywoodenses de su año (el mismo en el que se estrenaron clásicos como “Lo que el viento se llevó” y “El Mago de Oz”) por su hermosa fotografía en blanco y negro del gran maestro de la luz, Gregg Toland, quien irónicamente ganaría el único Oscar de su filmografía por esta cinta previa a su icónica “Ciudadano Kane”.

La segunda versión, también en blanco y negro, fue rodada en nuestro país en 1954 bajo el título de “Abismos de pasión” por el maestro español Luis Buñuel —quien también la escribió junto a uno de sus guionistas de cabecera Julio Alejandro— teniendo como protagonistas a su compatriota Jorge Mistral y la brasileña Irasema Dilián, a quienes bautizaron con los nombres de Alejandro y Catalina en lugar de los de Heathcliff y Catherine, de manera respectiva y sigue la desafortunada historia de los amantes de la única novela de la escritora inglesa cuyo “cuarteto amoroso” complementaron Lilia Prado y Ernesto Alonso.

La tercera y última adaptación cinematográfica del relato realizada en el siglo XX llegó a México en el formato de video gracias al auge que este tuvo en la década de los 90. Conocida de nuevo como “Cumbres borrascosas”, tuvo por primera vez a un director británico: Peter Kosminsky, con el guión por primera vez de una mujer: Anne Devlin (también inglesa) y que curiosamente tuvo en los roles de Heathcliff y Catherine nada menos que al primer actor Ralph Fiennes y a la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto de 1996, la francesa Juliette Binoche, por el filme que ambos también protagonizaron cuatro años después, “El Paciente Inglés”.

