Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México

Esto ocurrió en 2021, cuando ocupaba la dirección general de Protocolo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Marcelo Ebrard, casado a su vez con Rosalinda Bueso, quien nació en Tegucigalpa, Honduras, en 4 de junio de 1977.

En concordancia con todo lo anterior, López Obrador propuso al Senado mexicano el nombramiento de Martha Susana Peón Sánchez, alias Susana Iruegas.

Xiomara Castro hace honor a su apellido y llevó a su gobierno a las redes del Foro de Sao Paulo, comandado por el presidente brasileño, Lula da Silva, cuyos miembros -incluido México desde que AMLO llegó al poder- fueron ideologizados por la dictadura cubana y financiados con el petróleo de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder.

El domingo 30 de ese mismo mes, Xiomara Castro perdió estrepitosamente las elecciones ante el candidato derechista, Nasry “Tito” Asfura, el nuevo presidente de Honduras.

Llegó a CDMX el 23 de noviembre de 2025. Fue recibida con alfombra roja y caravanas por el canciller Juan Ramón de la Fuente y dos días después realizó una visita de Estado al Palacio Nacional.

Cinco días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, Xiomara Castro pidió apoyo de Claudia Sheinbaum.

Se hizo famosa por haberle regalado a su marido un costoso reloj Rolex, que el canciller mexicano lució el 19 de septiembre de 2022, durante los funerales de la Reina Isabel, evento en el que ambos rompieron todos los protocolos ingleses al difundir sus fotos en esa solemne ceremonia.

Por Ley, Ebrard perdió la ciudadanía mexicana el 27 de enero de 2024, al no solicitar en tiempo y forma el permiso del gobierno mexicano para aceptar la condecoración de la Orden Francisco Morazán en grado de GRan Cruz Placa de Plata, que le fue conferida por la entonces presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Así lo consignó en su columna SIN ATADURAS el ex embajador Agustín Gutiérrez Canet, el 1 de febrero de 2024.

Ebrard perdió la ciudadanía mexicana

Huyen como ratas de barco que se hunde:

El próximo 27 de enero de este año toma protesta Nasry “Tito” Asfura, como nuevo presidente de Honduras y ante el cambio de dirección ideológica del régimen, los colaboradores más cercanos de Xiomara Castro están haciendo fila en la embajada mexicana en Tegucigalpa (avenida Eucalipto número 1001, Colonia Lomas de Guijarro, para recibir de manos de la diplomática cubana -que se dice también es mexicana- las respectivas visas para ser cobijadas por el gobierno mexicano.

Documentos en poder de Grupo DETONA® demuestran que posee dos actas de nacimiento: una cubana, registrada en 1961 en La Habana, y otra mexicana, asentada en la Ciudad de México.

No existe evidencia pública de que haya renunciado a la nacionalidad cubana, requisito indispensable para ocupar el cargo, de acuerdo al artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que exige ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

La irregularidad se agrava con su perfil académico. El currículo enviado por la entonces canciller Alicia Bárcena al Senado en 2023 consigna una licenciatura inconclusa obtenida por la embajadora Martha Susana Peón Sánchez, en una institución cubana, lo que viola el artículo 31 de la misma ley, que exige grado de licenciatura concluido.

Obtuvimos esa documentación por los canales de Transparencia, antes de la desaparición del INAI.

El movimiento masivo de solicitudes, discreto pero constante, enciende alertas diplomáticas y políticas, pero el canciller Juan Ramón de la Fuente anda en las nubes, con el pretexto de sus padecimientos.

Entre los beneficiados figura Marlon Ochoa, miembro del Consejo Electoral de Honduras, a quien Estados Unidos le negó una visa en diciembre pasado por “socavar la democracia” en Honduras.

Un mes después, México le abre las puertas sin reparos, gracias a la gestión de la embajadora Martha Susana Peón Sánchez.