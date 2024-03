Hoy estrena en cines de México “Mi Amigo Robot”, de Pablo Berger, película que arrebató a “La Sociedad de la Nieve”, de J. A. Bayona, el único de los 13 Goya a los que aspiraba.

Lo más admirable de esto, es que siendo un largometraje animado, “Mi Amigo Robot” le arrebató a “La Sociedad de la Nieve” al Goya en la categoría de Mejor Guión Adaptado, y esto es muy meritorio tomando en cuenta que para los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España sopesó más la adaptación de un comic que narra las aventuras y desventuras de un perro y un robot en la ciudad de Nueva York en los años 80 que la de la obra de la autoría del escritor uruguayo Pablo Vierci del mismo nombre sobre la historia real de la tragedia de los supervivientes de los Andes en octubre de 1972 que se encuentra nominada a dos importantes premios Oscar a la Mejor Película Internacional y al Mejor Maquillaje del 2023 que se entrega ya este próximo domingo.

Pero volviendo a “Mi Amigo Robot”, ganadora también por su cuenta del Goya al Mejor Largometraje Animado del 2023, su director, Pablo Berger, estará junto a su compatriota J.A. Bayona entre los invitados a la entrega número 96 de los premios Oscar debido a que estará teniendo una dura batalla por la estatuilla dorada en la terna al Mejor Largometraje Animado del 2023 ya que entre sus contrincantes se encuentran previos ganadores tanto por esencia de historia como de creadores como ocurre con la secuela “Spider-Man: A Través del Spider-Verso”, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, actualmente disponible en streaming en HBO Max, o la más reciente obra de animación del maestro japonés Hayao Miyazaki, “El Niño y la Garza”, estrenada hace poco en cines.

La categoría al Mejor Largometraje Animado la complementan cintas que no deben menospreciarse frente a las tres contendientes mencionadas, ya que entre ellas se encuentran “Elemental”, de Peter Sohn, producción con el sello de Pixar que por lo mismo se puede encontrar en la plataforma Disney Plus y cuya historia gira alrededor de dos personajes que viven en una ciudad donde residen los elementos agua, aire, fuego y tierra residen con ellos y “Nimona”, de los directores Nick Bruno y Troy Quane que podríamos afirmar es la propuesta más refrescante de la terna puesto aunque su protagonista es un monstruo entrañable que le da título a la película es clave por ser bajo esa imagen inicial la heroína que ayudará a un caballero caído en desgracia a probar la inocencia de un crimen que no cometió.

El mencionado caballero tiene a su vez la particularidad de estar enamorado de otro caballero, lo que nos habla además de una enaltecedora historia de amor dentro de la diversidad que podemos encontrar en Netflix, así que como podemos constatar este domingo la competencia no sólo estará fuerte entre las cintas de acción viva sino en la animación también. Suerte a tod@s.

