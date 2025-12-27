Cuestionario para saltillenses

27 diciembre 2025
    Cuestionario para saltillenses

1.- EL DIRECTOR DEL “DIARIO DE SALTILLO”, EN LOS 1950s FUE:

a( ) Antonio Estrada. b( ) Benjamín Cabrera. c( ) Óscar Medrano.

2.- DON POMPOSO PEÑA FUE UN EMPRESARIO EN EL RAMO:

a( ) Agrícola. b( ) De la construcción. c( ) Automotriz.

3.- SIMÓN CALDERÓN SE DESEMPEÑÓ COMO LOCUTOR EN LA DIFUSORA:

a( ) XEKS b( ) XEAJ c( ) XESJ

4.- EL CAPITÁN PANAMÁ FUE EL PILOTO AVIADOR DE:

a( ) Luis Echeverría. b( ) Óscar Flores Tapia. c( ) Eliseo Mendoza.

5.- CRONISTA QUE NARRÓ LOS PRIMEROS JUEGOS DE LOS “SARAPEROS”:

a( ) “Kid Alto”. b( ) Juan “Quieto” Siller. c( ) Rodolfo Orta.

6.- LA GRAN INUNDACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS SUCEDIÓ EN:

a( ) 1945 b( ) 1954 c( ) 1963

7.- FAMOSO LUCHADOR NACIDO EN RINCONADA, N. L.:

a( ) “Blue Demon”. b( ) El “Cavernario” Galindo. c( ) “Copetes” Guajardo.

8.- LÍDER ESTATAL DEL PRI EN 1981:

a( ) Arturo Berrueto. b( ) Luis Horacio Salinas. c( ) Eleazar Galindo.

9.- PANCHO VILLA OCUPÓ DURANTE UNOS DÍAS LA CASA DEL EMPRESARIO:

a( ) Francisco Arizpe. b( ) Dámaso Rodríguez. c( ) Guillermo Purcell.

10.- ESCRITOR SALTILLENSE MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA:

a( ) Manuel Acuña. b( ) Artemio de Valle. c( ) Julio Torri.

11.- COMANDANTE DEL ESCUADRÓN 201 EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:

a( ) Antonio Cárdenas. b( ) Emilio Carranza. c( ) Francisco Sarabia.

12.- POETA Y DIPLOMÁTICO COAHUILENSE ASESINADO EN CUBA EN 1961:

a( ) Otilio González. b( ) Vito Alessio Robles. c( ) Jesús Flores Aguirre.

13.- “SARAPEROS” PERDIÓ LA FINAL DE 1972 ANTE LOS:

a( ) “Sultanes”. b( ) “Diablos Rojos”. c( ) “Cafeteros” de Córdoba.

14.- JEFE POLICÍACO LOCAL QUE SOLÍA FUMAR PUROS Y VESTÍA CON ELEGANCIA:

a( ) Santana Jiménez. b( ) “Lito” Ramos. c( ) Jorge Udave.

15.- EL “CAFÉ VIENA” INICIÓ SUS ACTIVIDADES EN LA CALLE DE:

a( ) Manuel Acuña. b( ) Presidente Cárdenas. c( ) Abbott.

16.- GOBERNADOR QUE SEGÚN LA PRENSA LEYÓ POR DUPLICADO SU INFORME DE GOBIERNO:

a( ) Raúl Madero. b( ) Flores Tapia. c( ) “El Diablo” de las Fuentes.

17.- EL ÚLTIMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COAHUILA LO FUE:

a( ) Ildefonso Villarello. b( ) Arnoldo Villarreal. c( ) Felipe Sánchez de la Fuente.

Respuestas: 1.- b, 2.- c, 3.- a, 4.- b, 5.- a, 6.- b, 7.- a, 8.- b, 9.- a, 10.- c,11.- a, 12.- c, 13.- c, 14.- b, 15.- c, 16.- c, 17.- b.

