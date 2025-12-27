Cuestionario para saltillenses
1.- EL DIRECTOR DEL “DIARIO DE SALTILLO”, EN LOS 1950s FUE:
a( ) Antonio Estrada. b( ) Benjamín Cabrera. c( ) Óscar Medrano.
2.- DON POMPOSO PEÑA FUE UN EMPRESARIO EN EL RAMO:
a( ) Agrícola. b( ) De la construcción. c( ) Automotriz.
3.- SIMÓN CALDERÓN SE DESEMPEÑÓ COMO LOCUTOR EN LA DIFUSORA:
a( ) XEKS b( ) XEAJ c( ) XESJ
4.- EL CAPITÁN PANAMÁ FUE EL PILOTO AVIADOR DE:
a( ) Luis Echeverría. b( ) Óscar Flores Tapia. c( ) Eliseo Mendoza.
5.- CRONISTA QUE NARRÓ LOS PRIMEROS JUEGOS DE LOS “SARAPEROS”:
a( ) “Kid Alto”. b( ) Juan “Quieto” Siller. c( ) Rodolfo Orta.
6.- LA GRAN INUNDACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS SUCEDIÓ EN:
a( ) 1945 b( ) 1954 c( ) 1963
7.- FAMOSO LUCHADOR NACIDO EN RINCONADA, N. L.:
a( ) “Blue Demon”. b( ) El “Cavernario” Galindo. c( ) “Copetes” Guajardo.
8.- LÍDER ESTATAL DEL PRI EN 1981:
a( ) Arturo Berrueto. b( ) Luis Horacio Salinas. c( ) Eleazar Galindo.
9.- PANCHO VILLA OCUPÓ DURANTE UNOS DÍAS LA CASA DEL EMPRESARIO:
a( ) Francisco Arizpe. b( ) Dámaso Rodríguez. c( ) Guillermo Purcell.
10.- ESCRITOR SALTILLENSE MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA:
a( ) Manuel Acuña. b( ) Artemio de Valle. c( ) Julio Torri.
11.- COMANDANTE DEL ESCUADRÓN 201 EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
a( ) Antonio Cárdenas. b( ) Emilio Carranza. c( ) Francisco Sarabia.
12.- POETA Y DIPLOMÁTICO COAHUILENSE ASESINADO EN CUBA EN 1961:
a( ) Otilio González. b( ) Vito Alessio Robles. c( ) Jesús Flores Aguirre.
13.- “SARAPEROS” PERDIÓ LA FINAL DE 1972 ANTE LOS:
a( ) “Sultanes”. b( ) “Diablos Rojos”. c( ) “Cafeteros” de Córdoba.
14.- JEFE POLICÍACO LOCAL QUE SOLÍA FUMAR PUROS Y VESTÍA CON ELEGANCIA:
a( ) Santana Jiménez. b( ) “Lito” Ramos. c( ) Jorge Udave.
15.- EL “CAFÉ VIENA” INICIÓ SUS ACTIVIDADES EN LA CALLE DE:
a( ) Manuel Acuña. b( ) Presidente Cárdenas. c( ) Abbott.
16.- GOBERNADOR QUE SEGÚN LA PRENSA LEYÓ POR DUPLICADO SU INFORME DE GOBIERNO:
a( ) Raúl Madero. b( ) Flores Tapia. c( ) “El Diablo” de las Fuentes.
17.- EL ÚLTIMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COAHUILA LO FUE:
a( ) Ildefonso Villarello. b( ) Arnoldo Villarreal. c( ) Felipe Sánchez de la Fuente.
Respuestas: 1.- b, 2.- c, 3.- a, 4.- b, 5.- a, 6.- b, 7.- a, 8.- b, 9.- a, 10.- c,11.- a, 12.- c, 13.- c, 14.- b, 15.- c, 16.- c, 17.- b.