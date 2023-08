El lunes pasado, en lo que Televisa estrenaba el muy desangelado refrito de “La patrona” bajo el título no menos mediocre de “Minas de Pasión” una actriz inglesa tenía motivos para festejar por partida doble.

Nos referimos a Kim Cattrall, actriz de origen británico que luego de ser conocida inicialmente en el cine norteamericano de los años 80 en comedias como “Porky´s” (1982); “Loca Academia de Policía” (1984) o “Me enamoré de un maniquí” (1987), donde personificó al maniquí en cuestión, fue a finales de los años 90 cuando interpretó el personaje de Sammantha Jones en la serie de culto de HBO “Sex and the City” que llegó a repetirlo dos veces en la pantalla grande y quien el lunes estuvo de manteles largos por llegar a los 67 años de edad.

Cattrall, quien dio mucho de qué hablar cuando se negó a participar en el spinoff de “Sex and the City” bajo el título de “And just like that” ahora para la plataforma HBO Max por diferencias en apariencia irreconciliables particularmente con la protagonista principal de la serie, Sarah Jessica Parker, volvió a ser “trending topic” esta semana cuando el pasado jueves se estrenó el último capítulo de la segunda temporada del mencionado spinoff donde Cattrall apareció en su inicio haciendo una participación especial haciendo gala de su acento natal británico y al haberse dado a conocer en el curso de la semana que HBO había dado luz verde a una tercera temporada, abre posibilidades así a una participación más “de peso” para la continuación de la historia.

Luego de haber iniciado como bien lo comentamos en su momento la segunda temporada de “And just like that” de una forma muy floja y desconcertante en comparación a su primera entrega, conforme fue transcurriendo fue de menos a más, devolviendo en primera instancia a Carrie (Sarah Jessica Parker) un amor del pasado que incluso la hizo cuestionarse a estas alturas del partido si había sido un error haber dado el sí al personaje de “Mr. Big”, y al resto de las protagonistas nuevos conflictos tanto familiares como sexuales (Cynthia Nixon integrando su orientación homosexual abierta poco después de haber concluido la etapa incluso cinematográfica de “Sex and the City”), mientras que hablando de diversidad fue bienvenida la inclusión de personajes afroamericanos, latinos, hindúes , italianos y otros más.

Antes de terminar nuestro comentario de hoy, y como esta es la última columna del mes de agosto, no queremos dejar de mencionar una noticia lamentable que se nos quedó en el tintero la semana pasada y que se trata de la muerte el pasado miércoles 17 a los 66 años de edad del primer actor David Ostrosky víctima de cáncer, y quien dejó huella particularmente en varias telenovelas desde su debut en la primera que fue “Principessa”, en 1984.

Fue con el mismo productor de “Principessa”, Valentín Pimstein, el que lo llamó a participar en clásicos de la talla de “Rosa Salvaje” (1987) con Verónica Castro o “Simplemente María” (1989), al lado de Victoria Ruffo; con la productora Lucy Orozco en el segundo refrito de “Teresa” (1989), debut y despedida de Salma Hayek como protagonista de telenovela; con Ernesto Alonso en su última telenovela histórica que fue “La antorcha encendida” (1996) y con Rosy Ocampo en el penúltimo capítulo de su serie de “Vencer la ausencia” (2022), que fue su última telenovela, entre muchas otras más. Descanse en paz.

