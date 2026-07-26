Netanyahu acusa a Mamdani por solicitar su arresto por acusaciones de crímenes de guerra en Palestina

Netanyahu señaló que tiene la intención de estar en Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas pese a la insistencia del alcalde de que no es bienvenido. Mamdani manifestó la semana pasada que, aunque la ciudad de Nueva York no tiene autoridad legal para ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, alentó al gobierno federal a hacerlo.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al alcalde de Nueva York Zohran Mamdani de “fomentar el odio” al pedir su arresto por acusaciones de crímenes de guerra.

“Se supone que él es el alcalde de todos los neoyorquinos —judíos, cristianos, musulmanes, todos”, declaró Netanyahu en “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel con Maria Bartiromo. “Pero está tratando de enfrentar a un grupo contra el otro”.

El primer ministro israelí es una figura polarizadora debido genocidio palestino, que se intensificó tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel por parte de milicianos de Hamás. Israel también se sumó a Estados Unidos para iniciar la guerra contra Irán el 28 de febrero antes de lanzar una invasión terrestre en el sur del Líbano en respuesta a los disparos del grupo Hezbollah, respaldado por Irán.

Netanyahu desestimó el domingo las acusaciones por crímenes de guerra por considerarlas “falsas”. Señaló las acusaciones de conducta sexual indebida contra el fiscal de la CPI, quien fue apartado del cargo el viernes pasado, y sostuvo que la orden era un intento de desviar la atención.

La alcaldía neoyorquina no respondió a una solicitud de comentarios.

El tribunal con sede en La Haya ha acusado a Netanyahu, a su exministro de Defensa y al fallecido líder de Hamás de crímenes de lesa humanidad. El Ministerio de Salud del territorio palestino afirma que más de 73 mil personas han muerto en la ofensiva de Israel, aproximadamente la mitad, mujeres y niños. Unas mil 200 personas, la mayoría civiles, murieron en el ataque inicial de Hamás contra Israel.