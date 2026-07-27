Erosión en políticas culturales de Coahuila

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Los creadores y creadoras son parte de una comunidad que también merece un trato respetuoso, un pago justo y a tiempo (no sólo el gremio musical)

Existe un Consejo de Cultura a nivel estatal que, en términos reales, funciona sólo como eco. Lo que se ha logrado con este órgano a través de los años proviene de la labor extramuros de sus integrantes. Para muestra, lo que había logrado el gremio teatral y que ahora les está siendo escanciado con políticas unilaterales.

¿Para qué se tienen reuniones de este consejo si los presupuestos se acuerdan antes, si se calendarizan programas con artistas y creadores que son seleccionados entre quienes se acercan o se quejan, y no mediante una búsqueda y revisión del universo creador estatal?

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Por supuesto que esto de agendar artistas y sus creaciones implica una faena: trabajo de ir, ver, conversar y tener tal vez discusiones o desacuerdos, pero esa es la función de las y los funcionarios. A menos que se pretenda emular a las empresas culturales; en ese caso, pues claro que el creador o creadora es quien debe acercarse. No es el caso; son los coahuilenses los que con sus impuestos pagan los salarios de los servidores públicos del ámbito cultural y del resto de esferas estatales. Entonces no le hacen ningún favor a creador alguno; es su responsabilidad y es tu trabajo.

Se alude a lo habitual: que el presupuesto es poco, que se hacen malabares, pero también es cierto que no hay transparencia en el tabulador de lo que se paga a los artistas, ni cómo, ni cuándo, ni a quiénes. Volvemos al asunto de las políticas públicas: se deben revisar, es urgente. Este asunto de la transparencia ha impactado al desempeño de las instituciones culturales públicas de Coahuila.

Y sí, creo que en mucho lo que juega en contra es el escaso presupuesto. Pero, al parecer, no quieren pedir más; hay mutis o aceptación de lo poco que se dio. ¿Será que piensan que los artistas se conforman con tal de figurar? ¿Que tienen suficiente con lo que se les da, o a veces con pago cero?

Por otro lado, existe en México la bonita tradición de imponer programas y agendas sin socializarlos, sin tomar la temperatura a la comunidad artística estatal. Un creador que prefirió el anonimato me compartió algo que no es desconocido para el gremio, pero prefiero resguardar su identidad precisamente por su argumento: él refería que le pagaban poco y que además se tardaban cuatro o cinco meses en darle el pago, “pero uno no se puede quejar, aceptas esto porque si no, el año que viene, nomás no te vuelven a invitar”.

Este y otros creadores/as son parte de una comunidad que también merece un trato respetuoso, un pago justo y a tiempo (no sólo el gremio musical). Si el autor en cuestión tuviera otro trabajo, no sería tan grave, pero para quienes viven del arte como forma primaria, esto tiene implicaciones en lo cotidiano.

Es de psicoanálisis que desde el aparato cultural estatal se promueva la idea de que los artistas deben ser “emprendedores”, que se junten para formar “asociaciones civiles” (con lo que cuesta formar una y los impuestos anuales, ¡uff!). Resulta alarmante que el modus del empresariado ya permee y se valide con discursos en las políticas públicas de instituciones que operan con recursos ciudadanos.

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En este desmantelamiento del espíritu cultural, ya lo hemos visto, se encuentran también los espacios culturales, sus dinámicas, sus cierres o su carencia. Y los servidores públicos culturales tienen otro quiebre que deben integrar para hacer rendir el presupuesto raquítico: echar mano de conocidos, amigos o familiares que les apoyen para poder sumar actividades culturales a las carteleras, agendando en restaurantes, bares, cantinas y complejos privados de todo tipo. Y así, entonces, las carteleras lucen copiosas.

El vocablo “creador” proviene del latín creator, que significa “el que crea”. Se compone de creare, que se refiere a engendrar o producir, y el sufijo -dor, que implica al que realiza la acción.

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Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

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