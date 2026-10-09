¿De verdad fue precio? Haz el despeje

Le pregunté cuántos vendedores tenían el año pasado. Doce, los mismos de ahora, y nadie se había ido en tres años. Le pregunté cuántas visitas a clientes habían hecho: unas 2 mil 400 el año anterior y 2 mil 450 este año. “El equipo está trabajando igual o más que antes”, me dijo.

Me lo dijo Servando, director comercial de una integradora de automatización industrial, en plena junta de consejo. Las ventas habían caído casi 20 por ciento en el año y los accionistas exigían explicaciones. “La competencia está regalando el producto”, decía, sin darse cuenta de que hablaba más como vendedor que como director.

Tenía razón a medias: su equipo no era el problema. Pero esos números no acusaban a la competencia, sino a su propio producto.

Culpar al precio es cómodo: nadie de la empresa sale raspado.

En Salexperts usamos una fórmula para separar excusas de diagnósticos: Ventas = Cobertura × Demanda. La cobertura son las acciones de tu equipo que generan oportunidades de compra: visitas y llamadas. La demanda es el deseo del mercado por adquirir tu oferta de valor y se refleja en tu capacidad de convertir esas oportunidades en cierres; la determinan tu producto, tu precio y tu posicionamiento.

Como la cobertura se mide y las ventas se conocen, la demanda se despeja: con el mismo equipo, tu porcentaje de cierre es el termómetro de tu éxito comercial.

Mismos vendedores, casi las mismas visitas. Lo que se vino abajo fue el cierre: antes lograban un proyecto por cada ocho visitas; ahora, uno por cada diez. Cuando la cobertura se mantiene, el equipo es el mismo y las ventas caen, el diagnóstico es inapelable: la demanda de tu producto está cayendo.

Hablamos con diez clientes perdidos. Ninguno mencionó “precio” de entrada. Dijeron que el competidor entregaba los proyectos en la mitad del tiempo, que ofrecía esquemas de pago por uso y que su soporte técnico resolvía en sitio. El costo era casi idéntico.

“Precio” es la forma más corta y menos incómoda de decir que no. El cliente lo manifiesta cuando no encuentra una razón para pagarte más. Y aun cuando de verdad sea el precio, el diagnóstico no cambia: este es parte de tu oferta, no de tu esfuerzo comercial.

Si Servando hubiera seguido su instinto, habría autorizado descuentos más agresivos: atacar con precio un problema de entregas, esquemas de pago y soporte, nacido en el ciclo de generación de producto. Una empresa que hace eso marcha obediente y en perfecto orden hacia el precipicio.

Si, en cambio, las visitas hubieran caído a la mitad, el problema sería de cobertura: tu equipo dejó de salir a la calle. Y si la cobertura se mantuvo, pero la mitad de tus vendedores tiene menos de un año, la caída puede venir de lo que tu gente sabe.