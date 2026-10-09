¿De verdad fue precio? Haz el despeje

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Opinión
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El precio casi nunca es la causa, y cuando lo es, te está avisando que tu producto ya no vale lo que cobras

– Perdimos por precio.

Me lo dijo Servando, director comercial de una integradora de automatización industrial, en plena junta de consejo. Las ventas habían caído casi 20 por ciento en el año y los accionistas exigían explicaciones. “La competencia está regalando el producto”, decía, sin darse cuenta de que hablaba más como vendedor que como director.

Le pregunté cuántos vendedores tenían el año pasado. Doce, los mismos de ahora, y nadie se había ido en tres años. Le pregunté cuántas visitas a clientes habían hecho: unas 2 mil 400 el año anterior y 2 mil 450 este año. “El equipo está trabajando igual o más que antes”, me dijo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/venta-anticipada-el-pedido-que-nadie-pudo-surtir-NG23709433

Tenía razón a medias: su equipo no era el problema. Pero esos números no acusaban a la competencia, sino a su propio producto.

Culpar al precio es cómodo: nadie de la empresa sale raspado.

En Salexperts usamos una fórmula para separar excusas de diagnósticos: Ventas = Cobertura × Demanda. La cobertura son las acciones de tu equipo que generan oportunidades de compra: visitas y llamadas. La demanda es el deseo del mercado por adquirir tu oferta de valor y se refleja en tu capacidad de convertir esas oportunidades en cierres; la determinan tu producto, tu precio y tu posicionamiento.

Como la cobertura se mide y las ventas se conocen, la demanda se despeja: con el mismo equipo, tu porcentaje de cierre es el termómetro de tu éxito comercial.

Mismos vendedores, casi las mismas visitas. Lo que se vino abajo fue el cierre: antes lograban un proyecto por cada ocho visitas; ahora, uno por cada diez. Cuando la cobertura se mantiene, el equipo es el mismo y las ventas caen, el diagnóstico es inapelable: la demanda de tu producto está cayendo.

Hablamos con diez clientes perdidos. Ninguno mencionó “precio” de entrada. Dijeron que el competidor entregaba los proyectos en la mitad del tiempo, que ofrecía esquemas de pago por uso y que su soporte técnico resolvía en sitio. El costo era casi idéntico.

“Precio” es la forma más corta y menos incómoda de decir que no. El cliente lo manifiesta cuando no encuentra una razón para pagarte más. Y aun cuando de verdad sea el precio, el diagnóstico no cambia: este es parte de tu oferta, no de tu esfuerzo comercial.

Si Servando hubiera seguido su instinto, habría autorizado descuentos más agresivos: atacar con precio un problema de entregas, esquemas de pago y soporte, nacido en el ciclo de generación de producto. Una empresa que hace eso marcha obediente y en perfecto orden hacia el precipicio.

Si, en cambio, las visitas hubieran caído a la mitad, el problema sería de cobertura: tu equipo dejó de salir a la calle. Y si la cobertura se mantuvo, pero la mitad de tus vendedores tiene menos de un año, la caída puede venir de lo que tu gente sabe.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-camino-de-odiseo-atarse-al-mastil-o-morir-parte-i-AA23108888

La pregunta correcta nunca es “¿fue precio?”, sino “¿dónde está la falla: en la cobertura, en el conocimiento de quienes venden o en el producto?”.

¿Alguna vez te has dicho que no te dieron el puesto porque buscaban a alguien más barato? Si sigues tocando las mismas puertas y cada vez te rechazan más seguido, quizá lo que sabes ya no vale lo que valía. Si ya dejaste de tocarlas, el mercado no tiene la culpa. Y si las oportunidades están desapareciendo, significa que el entorno cambió y te toca buscar otras.

El precio casi nunca es la causa, y cuando lo es, te está avisando que tu producto ya no vale lo que cobras.

En la siguiente entrega veremos qué pasa cuando el producto que dejó de mejorarse es el conocimiento de quien lo vende.

En tu empresa y en tu vida: creces o mueres. Tú decides.

www.salexperts.com

Facebook: @Salexperts, @ACAldrete

LinkedIn: Alberto Cárdenas Aldrete

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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