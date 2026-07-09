Dentro de la revolucionaria industria de los drones de Ucrania

Por Yuriy Gorodnichenko, Viktor Koziuk, y Ilona Sologoub, Project Syndicate.

BERKELEY/KIEV- Si la necesidad es la madre de la innovación, la industria de la tecnología militar de Ucrania, en particular la producción de drones, es el ejemplo perfecto. Cuando Rusia atacó por primera vez a Ucrania en 2014, los drones se utilizaban principalmente para reconocimiento. Las empresas ucranianas desarrollaron numerosos modelos, pero la producción era limitada y se orientaba principalmente al sector civil. Hoy en día, los drones ucranianos son fundamentales para que el país pueda hacer frente a un agresor mucho más grande, y los procesos de desarrollo y adquisición de Ucrania pueden ofrecer lecciones a los líderes de la OTAN mientras debaten sobre el rearme en su cumbre de Ankara esta semana.

El rápido desarrollo de las industrias de defensa de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022 fue una adaptación a la escasez crónica de municiones y otro material. En 2022, Ucrania produjo apenas un mil drones (los voluntarios importaron unos 9 mil); en 2024, la producción se había disparado hasta 1,7–2,2 millones. Otros tres millones se fabricaron en 2025, y siete millones para este año. En la actualidad hay más de 500 fabricantes nacionales de drones. Algunos pueden producir aproximadamente 1.5 millones drones al año, y tres de ellos figuran entre los 100 principales del mundo.

El suministro de drones al ejército y la formación de los operadores de drones dependían inicialmente por completo de voluntarios, como Victory Drones. Incluso ahora, los voluntarios desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar drones y otros suministros a las fuerzas armadas. Por ejemplo, la fundación “Come Back Alive” tiene previsto adquirir 16,500 drones de largo alcance este año, por un valor de 34 millones de dólares.

El sector está muy descentralizado y es extremadamente heterogéneo. Algunos fabricantes son gigantescos. El dron de ataque de largo alcance “Liutyi” fue desarrollado por Antonov, la empresa que fabricó el avión más grande del mundo. Otros fabricantes montan drones en cocinas y garajes a partir de componentes comprados en AliExpress y utilizan impresoras 3D para fabricar piezas de recambio. A menudo, son los propios soldados quienes actualizan o reparan los drones.

Los productos van desde pequeños dispositivos de reconocimiento y drones con visión en primera persona (FPV) que transportan el equivalente a una granada de mano, hasta grandes máquinas capaces de entregar varios cientos de kilogramos de carga en el frente o de “atacar” la infraestructura petrolera, la logística y los activos militares rusos. Las empresas ucranianas también fabrican detectores de drones, sistemas de guerra electrónica y otros dispositivos antidrones, desde simples lanzaredes hasta sistemas automatizados capaces de localizar e interceptar drones enemigos con poca o ninguna intervención humana.

La gama de productos satisface diversas necesidades, desde patrullar la zona de combate en el frente, que actualmente tiene unos 50 kilómetros (31 millas) de ancho, hasta destruir las líneas de suministro rusas (entre 100 y 300 kilómetros del frente) o atacar instalaciones de producción situadas a más de mil kilómetros dentro del territorio ruso. La producción de drones de ataque de medio alcance, drones interceptores y drones terrestres aumentó significativamente en 2025 (durante los primeros seis meses de 2026, el ejército de Ucrania puso en servicio más de 50 mil misiones logísticas y de evacuación con drones terrestres).

El sector es muy dinámico: la comunicación constante entre los fabricantes y las unidades del ejército hace que los prototipos se prueben y se ponen en servicio en cuestión de meses o incluso semanas. Aunque Rusia suele realiza ingeniería inversa las tecnologías ucranianas y empieza a producir drones a gran escala, los mandos militares ucranianos afirman disponer de un 50 % más de drones FPV que los rusos.

No es casualidad. Aunque el impulso inicial del crecimiento del sector fue verdaderamente de base, las políticas gubernamentales han proporcionado desde entonces un apoyo significativo. En 2023, el Gobierno creó el Brave1 , que reúne a fabricantes, investigadores, personal militar e inversores con el fin de agilizar la producción y el suministro del equipamiento necesario en el frente. El Gobierno concede subvenciones iniciales a proyectos innovadores, ayuda a los fabricantes ucranianos a registrar sus innovaciones y les pone en contacto con los usuarios de sus productos. Los fabricantes también pueden informar de los obstáculos burocráticos.

En junio de 2025, el Gobierno puso en marcha la plataforma de adquisiciones . Las brigadas del ejército pueden realizar allí pedidos de municiones, y el Operador Logístico Estatal (DOT, que gestiona las adquisiciones militares) puede atender dichos pedidos. La plataforma incluye un programa de recompensas: cuantos más objetivos enemigos destruya una brigada, más drones adicionales podrá recibir del Gobierno. En febrero de 2026, DOT-Chain ofrecía unos 470 productos de 135 fabricantes, entre los que se incluían drones y sistemas de guerra electrónica.

Unos meses más tarde, el Gobierno puso en marcha un régimen fiscal especial para los fabricantes del sector de la defensa denominado “Defence City“, que ofrecía desgravaciones fiscales, ayudas para la reubicación o la protección de las instalaciones en caso necesario, y un procedimiento de exportación simplificado. En junio de 2026, se habían registrado 31 empresas con unos ingresos totales de unos 2 mil millones de dólares.

La reanudación de las exportaciones de armamento, una medida anunciada a principios de este año, también podría ayudar a la industria de la tecnología militar de Ucrania. Las exportaciones se interrumpieron de hecho en febrero de 2022, pero en 2024 los fabricantes de armamento comenzaron a presionar para que se reanudaran. Dado que el Gobierno no puede adquirir todo lo que los fabricantes son capaces de producir, las exportaciones proporcionarían ingresos adicionales para ampliar la producción y satisfacer las demandas del Ejército.

El regreso al mercado internacional también permitiría establecer en Ucrania empresas conjuntas con fabricantes europeos. Para aprovechar el capital occidental y acceder a una producción segura, las empresas ucranianas ya cuentan con empresas conjuntas con empresas de Alemania, Canadá, el Reino Unidoy otros lugares. La localización de este tipo de proyectos permitiría retener el capital humano y la tecnología en el país.

Esto es especialmente importante dada la escasez de personal cualificado personal, sobre todo de ingenieros. Además, la localización es necesaria para abordar otro problema importante al que se enfrentan los fabricantes de drones: la dependencia de componentes importados, que proceden en su mayoría de China. Según un estudio realizadas por el clúster de tecnología de defensa IRON, con sede en Leópolis, la localización se sitúa actualmente en el 85 % para los chasis y componentes estructurales, en el 14 % para las cámaras y en el 12 % para los motores. Algunos fabricantes del clúster Brave1 han comenzado a fabricar cámaras para sustituir a los productos chinos, mientras que otras empresas producen municiones.

El mayor problema es que los drones no son la panacea. Aunque una rama especial del ejército, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, ha destruido activos rusos por valor de 40 mil millones de dólares desde su creación hace aproximadamente un año, los drones no pueden sustituir al personal ni hacen que las armas «tradicionales» queden obsoletas.

Pero, aunque los drones no sean una solución milagrosa, han transformado la geopolítica. Cuando Rusia utiliza drones para poner a prueba las defensas de Polonia o Rumanía, o sobrevuelan puntos críticos infraestructuras , ni la OTAN ni los países por separado responden por temor a una escalada. Del mismo modo, Irán ha demostrado cómo la guerra basada en drones de bajo coste puede trastocar las tácticas convencionales.

El rápido auge de Ucrania como líder en tecnologías de drones puede ayudar a la OTAN y a los países del Golfo a defenderse de Rusia e Irán. Pero Ucrania también necesita ayuda con urgencia. Los drones no pueden sustituir a los sistemas de defensa aérea, los misiles de largo alcance y otras armas convencionales que Ucrania necesita para poner fin a la guerra. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Yuriy Gorodnichenko es catedrático de Economía en la Universidad de California, Berkeley.

Viktor Koziuk es catedrático y director del Departamento de Teoría Económica de la Universidad Nacional del Oeste de Ucrania. Ilona Sologoub es editora de VoxUkraine.