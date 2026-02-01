Desafíos de la Inteligencia Artificial. Desmitificando el mito. Episodio 1

¿Les platico? ¡Arre! El motivo principal de nuestro periplo por California fue sumergirnos en el apasionante y desafiante mundo de la Inteligencia Artificial -AI por sus siglas en inglés- mediante el contacto con gente que realmente le sabe al tema. Grupo DETONA está migrando sus procesos a la AI y fuimos a la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, a tocar de cerca el tema.

En la cuna del Silicon Valley tuvimos acceso a lo que sostiene Mitch Gurick, una de las mentes más brillantes de esta tecnología emergente. Entre otros títulos, tiene un doctorado en Liderazgo Global y Cambio, por la Universidad de Pepperdine, la primera del mundo en abordar la disciplina de Desarrollo Organizacional. Gurick trabajó una década en Google, donde se enfocó en estrategias de liderazgo hacia una cultura de alto rendimiento en un entorno tecnológico global. Actualmente, el Dr. Gurick es parte del equipo de OpenAI, empresa líder mundial en el campo de inteligencia artificial, de la cual escribí el pasado 24 de enero Elon Musk declara guerra total a OpenAI Vamos al grano, como dicen los dermatólogos: Eso de que las máquinas van a desplazar al humano es un mito propagado por miedosos, timoratos, acomplejados e ignorantes. La AI, el Blockchain y la Impresión 3-D son tecnologías emergentes que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo y tienen el potencial de transformar radicalmente diversos ámbitos de la vida humana. Son disruptivas al abordar problemas complejos y ofreciendo soluciones rápidas y eficaces a las necesidades de la sociedad.

Están en constante evolución, no son ni de lejos productos terminados, como pretenden hacernos creer muchos farsantes que pululan en chats y redes sociales.

Estas tecnologías emergentes tienen capacidad para influir significativamente en la vida cotidiana y en la forma en que trabajamos y nos comunicamos. Por ejemplo, el Blockchain es una tecnología que protege dinámicamente a las instituciones financieras contra ciberataques, pero se inició como un método de transacciones monetarias seguras, que dieron origen al bitcoin. A mediados del año pasado, una variante del Blockchain fue creada por tecnólogos israelíes para proteger a los medios de comunicación contra ataques de granjas de bots, que dirigen millones de mensajes en unos cuantos segundos hacia plataformas digitales, para reventarlas y sacarlas de circulación. Me enorgullece decir que Grupo DETONA® es el primer medio de comunicación en el mundo, protegido por esta tecnología. También estamos protegidos por acreditados despachos de abogados, contra ataques como el que pretende lanzar contra nosotros, la vividora lópezobradorista, Sanjuana Martínez; pero eso es harina de otro costal...

Volvamos al tema: El humano debe asegurar una supervisión cercana en decisiones que se refieran a la ética para evitar ambigüedades o impactos organizacionales.

El ser humano es responsable de que la IA promueva en la organización que la utiliza: