Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación

Un perrito fue localizado con heridas provocadas por arma blanca en un fraccionamiento privado al oriente de Saltillo. El caso fue atendido por rescatistas independientes y ya fue denunciado ante las autoridades para su investigación, informó el activista Alejandro Gutiérrez, de Dignidad por los Animales, A.C.

De acuerdo con el reporte compartido por el activista, el can fue encontrado con lesiones graves y recibió atención veterinaria inicial en una clínica local. Posteriormente, fue trasladado a otro centro médico especializado, donde permanece estable bajo observación. El rescate se realizó tras recibir un aviso ciudadano.

Agregó que el ataque ocurrió dentro de un fraccionamiento privado, lo que, dijo, vuelve más preocupante el hecho. “Se trata de un perrito callejero que fue acuchillado dentro de un fraccionamiento. No es un hecho aislado y no podemos normalizarlo”, expresó.

El activista indicó que ya fue presentada una denuncia formal para que el caso sea investigado y se determinen responsabilidades. Dijo que, conforme a la legislación vigente, cualquier ciudadano puede denunciar hechos de crueldad animal al tratarse de un delito tipificado, refiriendo a que incluso autoridades gubernamentales podrían hacerlo.

Añadió que este nuevo caso se suma a otros episodios documentados en distintos puntos de la ciudad, lo que ha motivado a colectivos y rescatistas a exigir mayor atención institucional y seguimiento a las denuncias. “Es importante que haya consecuencias y que la gente sepa que estos actos no quedan impunes”, dijo.

Finalmente, pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación de violencia contra animales y dar seguimiento a los casos, al considerar que la visibilización es clave para evitar que este tipo de agresiones se repitan.