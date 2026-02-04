Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
    El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse. FOTO: ESPECIAL

A tan solo siete días de haber atendido el reporte de ‘Negrita’, perrita asesinada con extrema violencia, la asociación civil Dignidad por los Animales, recibió un caso más que ha encendido alertas por parte de los rescatistas y animalistas

Un perrito fue localizado con heridas provocadas por arma blanca en un fraccionamiento privado al oriente de Saltillo. El caso fue atendido por rescatistas independientes y ya fue denunciado ante las autoridades para su investigación, informó el activista Alejandro Gutiérrez, de Dignidad por los Animales, A.C.

De acuerdo con el reporte compartido por el activista, el can fue encontrado con lesiones graves y recibió atención veterinaria inicial en una clínica local. Posteriormente, fue trasladado a otro centro médico especializado, donde permanece estable bajo observación. El rescate se realizó tras recibir un aviso ciudadano.

TE PUEDE INTERESAR: Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron

Agregó que el ataque ocurrió dentro de un fraccionamiento privado, lo que, dijo, vuelve más preocupante el hecho. “Se trata de un perrito callejero que fue acuchillado dentro de un fraccionamiento. No es un hecho aislado y no podemos normalizarlo”, expresó.

El activista indicó que ya fue presentada una denuncia formal para que el caso sea investigado y se determinen responsabilidades. Dijo que, conforme a la legislación vigente, cualquier ciudadano puede denunciar hechos de crueldad animal al tratarse de un delito tipificado, refiriendo a que incluso autoridades gubernamentales podrían hacerlo.

Añadió que este nuevo caso se suma a otros episodios documentados en distintos puntos de la ciudad, lo que ha motivado a colectivos y rescatistas a exigir mayor atención institucional y seguimiento a las denuncias. “Es importante que haya consecuencias y que la gente sepa que estos actos no quedan impunes”, dijo.

Finalmente, pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación de violencia contra animales y dar seguimiento a los casos, al considerar que la visibilización es clave para evitar que este tipo de agresiones se repitan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
Denuncias
Perros

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A partir del 1 de enero, la venta y uso de vapeadores en el País está prohibida.

Fomento Sanitario intensifica operativos para evitar la venta de vapeadores en Torreón, Matamoros y Viesca
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria