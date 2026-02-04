Contrarreforma electoral sin base

+ Seguir en Seguir en Google
  • porMonsi
    • CARTONES / 4 febrero 2026
      Contrarreforma electoral sin base
    COMPARTIR

    Los partidos de oposición se han negado a apoyar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea la eliminación de los plurinominales, al advertir que se trata de un riesgo para la democracia.

    TE PUEDE INTERESAR: Tienen los días contados los legisladores plurinominales

    TE PUEDE INTERESAR: ‘Las cúpulas no deciden’: Alcalde va contra pluris por lista y tunde a la oposición por ‘Ley Maduro’

    TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: PVEM propone cambiar plurinominales y recortar recursos sin ‘inequidad’

    Temas

    Plurinominales
    Reforma Electoral
    NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
    Alejandro López Siller, director de Farmacias del Rosario.

    Coahuila: Crece demanda por antigripales y antivirales; cambia la tendencia, ahora es en enero, febrero y marzo

    A partir del 1 de enero, la venta y uso de vapeadores en el País está prohibida.

    Fomento Sanitario intensifica operativos para evitar la venta de vapeadores en Torreón, Matamoros y Viesca
    La deportación del pequeño Liam causó conmoción en las redes sociales, luego de ser detenido en Minnesota.

    Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron
    Dilema

    Dilema
    Plan a lo seguro

    Plan a lo seguro
    true

    Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
    true

    POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
    Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

    Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo