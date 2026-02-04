Contrarreforma electoral sin base

Los partidos de oposición se han negado a apoyar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea la eliminación de los plurinominales, al advertir que se trata de un riesgo para la democracia.

TE PUEDE INTERESAR: Tienen los días contados los legisladores plurinominales

TE PUEDE INTERESAR: ‘Las cúpulas no deciden’: Alcalde va contra pluris por lista y tunde a la oposición por ‘Ley Maduro’

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: PVEM propone cambiar plurinominales y recortar recursos sin ‘inequidad’