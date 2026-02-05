En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio

The New York Times
The New York Times

Las encuestas muestran una creciente aceptación de las concesiones territoriales entre un público cansado de la guerra, siempre y cuando Ucrania reciba garantías de seguridad sólidas

Internacional
5 febrero 2026
Por: Maria Varenikova

Khrystyna Yurchenko trabajó duro para construirse una vida en la región del este de Ucrania conocida como el Donbás, donde volcó su energía en el popular estudio de danza del que es propietaria.

Sin embargo, dijo que lo dejaría todo por una paz duradera. Yurchenko es una de los cada vez más numerosos ucranianos que afirman que entregarían a Rusia la parte del Donbás que aún controla Ucrania si eso pusiera fin a la guerra.

Esto representa un cambio notable para una población ucraniana que está cansada de la guerra. Renunciar a un territorio que Rusia no ha podido capturar se ha considerado durante mucho tiempo una línea roja. Pero lo que antes parecía imposible ahora no lo parece tanto, ya que el Kremlin insiste en que las negociaciones de paz respaldadas por Estados Unidos solo avanzarán si Ucrania acepta abandonar el Donbás.

$!Ante la posibilidad de ceder territorio por la paz, ciudadanos como Khrystyna Yurchenko aseguran que preferirían marcharse y empezar de cero antes que vivir bajo el dominio del Kremlin
Ante la posibilidad de ceder territorio por la paz, ciudadanos como Khrystyna Yurchenko aseguran que preferirían marcharse y empezar de cero antes que vivir bajo el dominio del Kremlin The New York Times

“Para mí, la paz es la prioridad, y si definitivamente no hubiera guerra después de que entreguemos el Donbás, estaría dispuesta a marcharme”, dijo. Agregó que apoyaría la entrega del territorio solo si los aliados de Ucrania ofrecieran garantías sólidas para la seguridad del país tras la guerra.

El futuro del Donbás es uno de los temas más controvertidos de las conversaciones que Ucrania, Rusia y Estados Unidos mantienen desde el miércoles en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Ucrania lleva años fortificando ciudades en el Donbás, y ha perdido un enorme número de soldados defendiendo esa región industrial. El territorio abarca partes de varias regiones, incluidas Donetsk y Luhansk. Ucrania aún conserva alrededor del 20 por ciento de Donetsk, pero ha perdido todo Luhansk.

Para Rusia, capturar el Donbás, donde Moscú ha perdido muchos más soldados que Ucrania, podría permitirle adjudicarse algún grado de victoria aunque se haya quedado muy lejos de su objetivo de subyugar a toda Ucrania.

En declaraciones públicas, el presidente Volodímir Zelenski ha dicho que Ucrania sigue oponiéndose a una retirada unilateral del Donbás. Pero también ha insinuado ocasionalmente que podría haber flexibilidad, diciendo que tanto Rusia como Ucrania deben estar dispuestas a ceder a medida que Ucrania se ve sometida a presión en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones.

$!Ucrania ha fortificado ciudades en esta región industrial durante años, perdiendo un enorme número de soldados en su defensa frente al avance ruso.
Ucrania ha fortificado ciudades en esta región industrial durante años, perdiendo un enorme número de soldados en su defensa frente al avance ruso. The New York Times

Las encuestas reflejan una apertura cada vez mayor a las concesiones territoriales.

En mayo de 2022, dos meses después de que las fuerzas ucranianas repelieran al ejército ruso en los alrededores de la capital, Kiev, una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev reveló que el 82 por ciento de los ucranianos creía que el país no debía ceder territorio bajo ninguna circunstancia.

En la encuesta más reciente del instituto, publicada el lunes, el 40 por ciento de los encuestados dijeron que apoyarían la cesión del Donbás a cambio de garantías de seguridad.

Las dos cifras no son directamente comparables, porque las encuestas anteriores no adjuntaban garantías de seguridad a la pregunta sobre la cesión de territorio. Sin embargo, el resultado coincide con otros datos de encuestas que muestran una creciente aceptación de las concesiones territoriales.

Aun así, la mayoría de los ucranianos sigue oponiéndose. Muchos dicen que están dispuestos a seguir soportando penurias, como la campaña de Rusia para inutilizar la infraestructura energética del país durante un invierno terriblemente frío.

Según los analistas, renunciar al Donbás podría fracturar la sociedad ucraniana. También podría cambiar el legado de Zelenski, que pasaría de ser un líder heroico que defendió el Estado a uno que permitió la ocupación rusa del territorio controlado por Ucrania, donde ahora viven unas 190.000 personas. Es de suponer que muchos se trasladarían a zonas aún en poder de Ucrania en lugar de vivir bajo dominio ruso, como dijo Yurchenko, la propietaria del estudio de danza.

Zelenski “escucha a su pueblo y no lo hará”, dijo Yevhen Koliada, director del Centro de Coordinación de Ayuda, que ha ayudado a evacuar a miles de residentes de las zonas de primera línea, incluidas las del Donbás.

Mykhailo Samus, director de la Red de Investigación Nueva Geopolítica de Kiev, señaló que la legislación ucraniana prohíbe ceder territorios que no hayan sido ocupados por la fuerza militar.

$!Aunque el 40 por ciento de los ucranianos apoyaría ahora la cesión del Donbás a cambio de seguridad, la mayoría sigue oponiéndose a renunciar a estas zonas estratégicas no ocupadas.
Aunque el 40 por ciento de los ucranianos apoyaría ahora la cesión del Donbás a cambio de seguridad, la mayoría sigue oponiéndose a renunciar a estas zonas estratégicas no ocupadas. The New York Times

Zelenski ha propuesto que los soldados ucranianos y rusos se retiren a la misma distancia de la línea del frente en el Donbás para crear una zona desmilitarizada. Aunque en teoría se podría considerar un acuerdo de este tipo, dijo Samus, Putin sigue una vía militar y promete tomar la región por la fuerza o mediante negociaciones.

Para quienes dicen estar dispuestos a renunciar al Donbás, las garantías de seguridad son cruciales, dijeron los analistas. Muchos temen que si Ucrania retira a sus soldados sin dichas garantías, no habría mucho que impidiera a Rusia reagruparse y utilizar la región para lanzar nuevos ataques en las llanuras abiertas más allá de las ciudades fortificadas del Donbás.

Para los ucranianos, las garantías de seguridad deben representar “una certeza de que no habrá nuevos ataques, y de que los países socios son responsables de asegurarlo”, dijo Oleh Saakian, analista político y cofundador de la Plataforma Nacional para la Resiliencia y la Cohesión Social, un grupo de reflexión.

Zelenski ha dicho que Ucrania está dispuesta a firmar acuerdos con Europa y Estados Unidos sobre garantías de seguridad. Aunque las naciones europeas han prometido desplegar soldados en Ucrania tras cualquier alto al fuego, sigue sin estar claro si aceptarían luchar contra Rusia en defensa de Ucrania. En cualquier caso, Rusia ha dicho que se opone al plan de desplegar fuerzas europeas dentro de Ucrania.

Saakian advirtió que renunciar al Donbás podría no ser suficiente para conseguir que Rusia abandone la guerra.

“Es una gran quimera pensar que llegar a un acuerdo con Rusia sobre alguna línea de demarcación podría conducir siquiera a una paz temporal,” dijo.

Pase lo que pase, Yurchenko dijo que la paz era el objetivo primordial. Sin embargo, también dijo que le preocupaba que incluso una concesión territorial importante no bastara para garantizar que Rusia no volviera a atacar.

“Si Ucrania cediera el Donbás, tendríamos que mudarnos y construir nuestras vidas desde cero”, dijo. “Sería un sacrificio difícil, pero que valdría la pena para poner fin a la guerra”.

“Pero ¿quién puede garantizar que no tendría que volver a hacerlo?”.

c. 2026 The New York Times Company

