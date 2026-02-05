Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial

Coahuila
5 febrero 2026
    La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia. FOTO: VANGUARDIA

Se anunció la implementación de protocolos especiales de vigilancia sanitaria en aeropuertos, además de una campaña masiva de vacunación contra el sarampión y acciones preventivas frente a rickettsia

La Secretaría de Salud de Coahuila anunció que implementará protocolos especiales de vigilancia en aeropuertos para monitorear a viajeros internacionales, ante la proximidad de la Copa del Mundo y el flujo masivo de visitantes.

El doctor Eliud Felipe Aguirre Vázquez, titular de la dependencia, informó que la próxima semana se definirá la coordinación de estos protocolos en una reunión estratégica con la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria.

“Planeamos la instalación de un módulo de salud en el aeropuerto para monitorear a personas con síntomas”, explicó el funcionario, al destacar que el objetivo es prevenir el ingreso de enfermedades infecciosas durante el evento deportivo.

De manera paralela, la Secretaría de Salud estatal iniciará una vacunación masiva contra el sarampión, tras detectarse casos en entidades vecinas, con el despliegue de brigadas en puntos estratégicos como escuelas, rutas recreativas y centros comerciales.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, Aguirre Vázquez alertó sobre dos casos sospechosos de rickettsia en menores de Ramos Arizpe, vinculados a la resistencia de la garrapata, incluso durante el invierno.

“La garrapata es indestructible, sobrevive al invierno y generalmente se esconde en la tierra hasta que se adhiere a un animal”, detalló el secretario al anunciar un cronograma estatal de desparasitación canina.

Respecto al COVID-19, el funcionario reportó un panorama de estabilidad absoluta, al confirmar que en lo que va de 2026 no se han registrado nuevos contagios ni fallecimientos en el estado, gracias a la disponibilidad de biológicos.

Finalmente, el secretario mencionó que, al no estar adheridos al sistema IMSS-Bienestar, el estado mantiene su propia ruta de acción, independiente de las reuniones federales, priorizando la atención local y la prevención fronteriza.

