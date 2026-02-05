POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses

I. INVERSIÓN EN LA MESA

Ante más de mil empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México hay certidumbre y que su gobierno quiere inversión privada, nacional y extranjera. Adelantó que en febrero se anunciarán nuevos proyectos de inversión pública y mixta, dentro de un plan sexenal que suma 5.9 billones de pesos en infraestructura. Presumió estabilidad del peso y buena inversión extranjera en 2025 como señales de confianza. El mensaje fue: acelerar proyectos, destrabar permisos y empujar crecimiento. Si ese optimismo se traduce en obras y empleo, el ánimo económico sin duda mejorará... y con él, la economía.

II. COAHUILENSES PRESENTES

Nos cuentan que para este encuentro se definió una lista acotada de alrededor de 15 invitados del sector empresarial por estado. En el caso de Coahuila, entre otros, estuvieron Héctor Horacio Dávila, Arturo Mendel, María Fernanda Pérez y Ludivina Leija, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Nada fue casual: invitaciones con nombre y folio. Estos foros sirven para realizar anuncios, pero también para medir cercanías y leer señales del rumbo económico. Varios fueron a explorar oportunidades...

III. ¿LLEGÓ LA HORA?

Lo que hace tiempo se venía comentando, en relación con la necesidad de un relevo en el liderazgo de la CTM, ayer no solamente se confirmó, sino que inició la cuenta regresiva para que se concrete: en menos de tres semanas, la central obrera más antigua del país tendrá un nuevo dirigente, luego de que su líder actual, Carlos Aceves del Olmo, decidiera que, a sus 85 años de edad y luego de meses de no aparecer en público, lo más conveniente era no postularse para un nuevo sexenio al frente del cetemio, el cual deberá escoger un nuevo dirigente en su Congreso Ordinario el 23 de febrero próximo.

IV. ADELANTÁNDOSE

Con el anuncio, la especulación en torno a la posibilidad de que Tereso Medina sea el sucesor cobró ayer más fuerza que nunca. Y es que, como se comentó en este espacio el lunes pasado, Tereso ha desplegado un intenso trabajo de cabildeo con sus colegas del resto del país, y para muestra ahí está el encuentro que protagonizó en Saltillo, el fin de semana pasado, con dirigentes del Estado de México y Oaxaca. ¿Amarres estratégicos y providenciales o pura coincidencia?

V. TIRÓ LA TOALLA

Otra “era” que ayer llegó a su fin fue la del coahuilense Rubén Moreira como presidente del Grupo de Amistad con Cuba, el cual venía encabezando desde marzo de 2022. Alegando “diferencias” con legisladores del oficialismo, el exmandatario coahuilense declinó seguir en la citada posición aunque, dicen los entendidos, fue una forma de no asumir el “desplazamiento” del cual pretendían hacerlo objeto legisladores de Morena y el PT, quienes anunciaron la creación de un “grupo de hermandad” con la Isla, hoy bajo el asedio de Donald Trump. Y es que entre las intenciones que se ventilaron públicamente estaba el “destituirlo”.

VI. ALEGATOS

Según los representantes de la cuatroté, Moreira se había negado reiteradamente a instalar el referido Grupo de Amistad y con ello, se entiende, les había impedido hacer pública su “solidaridad” con el régimen de La Habana. Según Moreira, el “fanatismo e inexperiencia” de sus contrapartes se convirtió en un elemento de fractura. La discusión, sin duda, se prolongará en estos días, así que habrá que estar al pendiente del tono y la intensidad.

VII. PLAGIO

En redes se armó el jaloneo luego de que el PT publicara como propia una foto que originalmente difundió UDC, sólo que modificada con inteligencia artificial para cambiar colores y logotipos. Es decir: la misma imagen, pero con otra camiseta. La crítica al PT fue directa: si presumen estructura, ¿por qué usar fotos ajenas? El partido de Lenin Pérez reaccionó con ironía, diciendo que ojalá así copiaran sus gobiernos de resultados. Buen golpe en redes, aunque también abrió debate. Porque una cosa es señalar y otra vender resultados que muchos ciudadanos todavía no ven tan claros.

VIII. MENTIRAS

La respuesta naranja tuvo eco, pero también levantó cejas. Hay quienes dicen que presumir “gobiernos de resultados” amerita evidencia. Señalan a Ciudad Acuña, donde UDC ha gobernado varias veces y los rezagos urbanos siguen a la vista. Y recuerdan Sabinas, con un exalcalde emanado de ese partido que terminó con brazalete por denuncias de corrupción. Así que, entre fotos editadas y frases filosas, el debate real es: menos propaganda y más resultados verificables. Porque la memoria ciudadana no se edita con IA.

IX. PATRIMONIO EN RIESGO

En el Centro Histórico de Saltillo una casona del siglo 19, registrada como monumento histórico, quedó casi demolida: sólo sobrevivió la fachada. Hubo permiso municipal desde la Dirección de Centro Histórico e Imagen Urbana que encabeza Roberto Rojas y ahí vendrá un negocio de servicios. La ley dice que estos inmuebles deben cuidarse, no borrarse. Saltillo presume su historia, pero a veces la tira a golpe de maquinaria. Lo que se cae ya no se recupera. ¿Cuándo pondrá la autoridad verdadera atención a estos casos y le dedicará energías a cuidar de verdad el patrimonio histórico?