Desinvitar o invitar a votar... esa es la cuestión

Hay un principio narrativo que dice que actuar desde la prohibición detona los acontecimientos más importantes en una película o historia. Y aunque no se trate de una película ni una historia, lo que quiero en este texto es invitar a la reflexión sin desobedecer una negativa; le voy a tomar la palabra al INE, que prohíbe a los partidos políticos hablar a favor de por quién votar en la consulta ciudadana, pero no impide invitar a participar. Voy a seguir la regla todavía cuando a nosotros, los miembros de un partido, nos parece una irracionalidad que se nos prohíba hablar con santo y seña sobre nuestra preferencia o inclinación hacia un proyecto. Eso sí, lo digno de elogios aquí y lo que se aplaude desde cualquier parte del mundo seguramente, es la labor democrática del INE que sí se le permite a un gobernador hablar sobre no votar ni participar, pronunciarse desde su cargo e influenciar a los coahuilenses para no seguir “chiflazones”. Esos principios democráticos que respeta el instituto no los tenía ni Grecia en sus años de esplendor.

Entonces, yo simplemente quiero hacer una reflexión sin caer en ese desafío de la negativa, que en este caso no desataría ningún acontecimiento importante, sino una ilegalidad; quiero decir que en estos tres años de gobierno se han logrado un montón de cosas que podrían ayudar a cualquier persona a tomar una decisión democrática; de diciembre del año pasado a mediados de marzo de 2022, la cifra de personas que ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna ha ascendido del 0.01 por ciento al 65.63 por ciento, porcentaje logrado con la gestión del Gobierno de la República tanto para la adquisición de vacunas como para las jornadas de aplicación de las mismas, por empezar con algo muy común a todos.

Después, el programa “65 y más”, que se deriva de un derecho constitucional estipulado en el artículo IV, como derecho a la renta básica universal, y el apoyo correspondiente a las personas de capacidades distintas de 0 a 29 años, recibió un aumento de los mil 160 pesos que se entregaban en el año 2018, durante el sexenio anterior, hasta los 2 mil 700 pesos que se entregan por bimestre en el actual mandato presidencial, donde no se hace distinción de inclinaciones políticas de los beneficiarios, o de relaciones con servidores públicos que llegaran a tener, rompiendo así con el clientelismo de los apoyos, siendo universales ahora para todas y todos sin ningún criterio discriminatorio. Las becas para jóvenes de preparatoria pública sin importar su orientación política y el programa para sacar a jóvenes de la pobreza, para capacitarlos e incentivarlos mientras trabajan, han protagonizado las buenas acciones concretadas en estos tres años de gobierno también; en lo que va de la actual administración, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido apoyar a 2 millones 105 mil 696 aprendices, por lo cual se ha hecho una inversión social de 67 mil 558 millones 444 mil 706 pesos, sin contar que todos estos apoyos y programas alcanzarán un aumento significativo tanto en sustancia como en destinatarios en el transcurso de este año 2022.

270 mil madres trabajadoras tendrán apoyo en 2022 para el cuidado de sus hijos, recibiendo mil 600 pesos bimestrales; esta lista de programas de asistencia social que sigue acrecentándose sirve como muestra de que no hace falta mencionar el nombre de ya sabes quién para que la gente tome su decisión al momento de salir a las casillas el próximo 10 de abril en pleno ejercicio de su derecho al voto libre y secreto.

Ya sabes quién ha entregado en tiempo y forma, de igual manera, su promesa de un aeropuerto internacional con las mejores instalaciones, en medio de críticas y comentarios de desaprobación, y lo hizo acompañado de figuras importantísimas en el desarrollo socioeconómico de México, ya que la concreción de esta promesa de campaña beneficiará a todos los mexicanos de todos los sectores de la población.

Dicho esto, queda reconocer que el INE se está encargando de fomentar admirablemente uno de los principios básicos que forma parte de su columna vertebral, que es la democracia y la participación ciudadana; recientemente, el gobernador del estado de Coahuila, se ha encargado de decir en donde se le de oportunidad, que los coahuilenses no tienen por qué salir a votar en la ratificación de mandato, ya que no hay motivos para cumplir caprichos de ya saben quién. Esto podría sonar como una contradicción a los principios democráticos que incluso lo colocaron a él en el puesto que ostenta en el servicio público y al mismo tiempo algo incoherente en relación a la democracia, pero se mueve dentro de las reglas del juego. Invitar o desinivitar... esa es la cuestión.

Ya sabes quién, en la búsqueda de ya sabes cuál transformación, ha logrado meter dos sexenios en uno trabajando incansablemente. A pesar de todo, a pesar de una pandemia, sin subir impuestos y lo más importante, sin contratar deuda, ya sabes quién va a entregar en sus primeros tres años de mandato, un aeropuerto de lujo que cuenta hasta con tres museos; dos refinerías, una en el extranjero y otra en Dos Bocas; dos trenes, uno de turismo y otro de transportación de mercancías; más de 100 universidades para impulsar el desarrollo educativo de las y los estudiantes; millones de pesos en apoyos sociales. Se ha encargado, con especial atención, de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, esos históricamente dejados en último plano por el neoliberalismo, como lo logrado con el programa Sembrando Vida, que llegó a pagar más de 2 mil mdp en el pasado mes de septiembre a campesinos y campesinas mexicanos con énfasis en los estados donde el abandono del campo ha sido más alto.

Y quien busque le encuentra: esta lista podría extenderse hasta el cansancio, pero no hace falta bombardear con datos o cifras para respaldar al proyecto que más ha logrado hacer en sus primeros tres años de acción, y aún así busca la aprobación del pueblo para continuar con los tres años faltantes.

Ya sabes quién de ya sabes cuál partido y ya sabes cuál transformación, va a entregar medio mandato con resultados nunca antes vistos.

Yo solo quiero dejar en claro los hechos, y a manera de reflexión personal invitar a los ciudadanos para que este 10 de abril salgan a ejercer su derecho de voto libre y secreto, así como lo haré yo. Este domingo de ramos te veo en ya sabes dónde para votar por ya sabes quién.

