Diane Keaton, la estrella que ‘tocó el cielo’

La semana pasada inició con el festejo de los 25 años del estreno de “Amores perros” con la reconciliación de sus autores, Alejandro González Iñarritu y Guillermo Arriaga, en el Palacio de las Bellas Artes.

Y si bien la semana terminó con otro evento alentador para el cine mexicano con la inauguración de la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia, el sábado volvió a ser de luto para el Séptimo Arte internacional con la noticia de la muerte a los 79 años de edad de la primera actriz norteamericana Diane Keaton, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de 1977 por su trabajo en el clásico “Dos extraños amantes” (“Annie Hall”), que diera a ganar a su vez a su director, Woody Allen, las estatuillas doradas a la Mejor Película; Mejor Director y Mejor Guión Original de su año.

Pero si bien “Dos extraños amantes” (como se tituló en México) fue la primera película que posicionó a Diane Keaton como estrella de cine no solo de cuando menos un par de películas más de Allen, con quien además mantuvo una relación sentimental de forma paralela, a principios de la década de los 70 fue el cineasta también norteamericano Francis Ford Coppola quien al escogerla después de verla trabajando en Broadway en la puesta del musical de culto “Hair” para interpretar a Kay, la esposa del personaje de Al Pacino en el clásico ganador del Oscar a la Mejor Película de 1972: que fue “El Padrino” le dio el primero de sus personajes memorables en el cine.

Habiendo debutado en la pantalla grande en la comedia “Lovers and Other Strangers” (Cy Howard, 1970) Diane tuvo la fortuna de trabajar bajo las órdenes de algunos de los mejores directores de su generación como los mencionados Francis Ford Coppola (también en las dos secuelas posteriores de “El Padrino”) y Woody Allen (“Interiores”; “Manhattan”) , para poco después de haber sido nominada por segunda vez al Oscar a la Mejor Actriz de 1981 en la épica “Reds”, que le dio a ganar la estatuilla al Mejor Director a su también protagonista masculino Warren Beatty, es que la actriz decidió probar suerte detrás de cámaras ... y no lo hizo nada mal.

Fue el año de 1987 cuando protagonizaba una de sus comedias más taquilleras de su filmografía, “Alguien llamó a la cigueña”(Charles Shyer, 1987), que Diane Keaton dio de qué hablar puesto además de dirigir dos videoclips para la segunda producción discográfica en solitario de la cantante Belinda Carlisle (uno de ellos “Heaven is a Place on Earth”), la actriz estrenó su ópera prima como directora: un largometraje documental que titulado a su vez “Heaven” (“Cielo”) mostraba una aproximación singular para el evento que le tocó experimentar a la actriz el pasado fin de semana frente al cuestionamiento de si se llega a un sitio celestial después de la muerte.

Y es que “Heaven”, que está disponible en streaming a través de la plataforma de streaming Tubi, combina entre imágenes de archivo de obras maestras de cineastas de la talla de Carl Theodor Dreyer y Fritz Lang los testimonios de todo tipo de personas sobre la posible existencia de un cielo o un infierno después de morir, y si la muerte ya había sido un tema que el mencionado Allen había tocado en “Amor y muerte” (1975), también protagonizada por Diane, y la misma “Dos extraños amantes”, vale la pena recordar esta destacada faceta de la actriz que la llevó a dirigir también la serie de culto “Twin Peaks” y otras películas más.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo