“Todas mis raíces están en Veracruz, pero yo nací y crecí en el norte, en la frontera y son espacios geográficos, gastronómicos, sociales, económicos y culturales muy distintos. Desde que la danza llegó a mi, tal vez 6 meses antes de terminar la prepa, cuando ví a Nancy López Luna bailar a través de la pantalla, y dije yo también quiero jugar así, bailar así.

Desde entonces toda mi vida ha sido un remolino muy intenso, y se ha ido acomodando de una manera bellísima. Entonces lo que me impulsaba era mi cuerpo, que más que moverme podía sentir otras cosas, y cuando comencé en el camino de la danza y me encontraba en las exploraciones, era un momento en que el imaginario que habitaba mi cuerpo me llevaba a estados que me hacían volar”.

Citlali migra no sólo de lugar, también de disciplinas, ya que entre sus procesos de investigación y creativos se sumerge en el dibujo, lo audiovisual, la producción y lo sonoro, pero sobre todo el juego entre ellos y la danza. Puesto que la técnica en sí misma no le era suficiente para llenar el deseo creativo que impulsa a su ser, los mundos geográficos y universos que explora en ella misma y sus amigos, la hacen tomar un impulso por ir un poco más lejos de la obviedad, lo cual a veces significan procesos creativos largos, de años, pero completamente llenos de vida, historias y amor por lo que hace.

En México, se realiza cada año el Premio Nacional de Danza INBAL-UAM, una de las máximas plataformas para los coreógrafos mexicanos, y para mi fue una alegría inmensa ver que dentro de los seleccionados para participar en las preliminares, se encontraba el nombre de Citlali Méndez junto a Tanya Covarrubias y Cristobal Barreto con su propuesta “Dios está Escondido”. Dentro del equipo creativo se encuentran: en diseño de iluminación Hugo Heredia, en la escenografía Mario Marín, y en el diseño musical el italiano Marco Albert. Todos ellos un equipo de creadores que apuestan por proponer desde la esencia y la profundidad.