Dirige Alondra de la Parra, 9a de Beethoven en un mundo fracturado

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Dirige Alondra de la Parra, 9a de Beethoven en un mundo fracturado
    Dirige Alondra de la Parra, 9a de Beethoven en Cancún. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Grupo DETONA Atestigua conmovedor concierto en Cancún

Cancún, QRoo.-

¿Les platico? ¡Arre!

La directora de orquesta Alondra de la Parra -quien, por cierto, nació en Nueva York el año 1980 y a sus tempranos 2 se mudó a México- comparó el tiempo convulso que vivió Ludwig van Beethoven con la época actual:

$!Alondra de la Parra y Gustavo M. de la Garza Ortega.
Alondra de la Parra y Gustavo M. de la Garza Ortega. Grupo Detona

”Esta noche nos reunimos para buscar la armonía dentro de un mundo fracturado porque realmente está fracturado, de la misma manera que lo estaba en el momento en que Beethoven compuso esta sinfonía. Cuando la compuso, en 1824, Europa estaba marcada por una guerra y profundamente dividida por la desconfianza política”. Alondra de la Parra.

La humanidad -dijo con ironía- parece no haber aprendido mucho en 200 años.

$!Alondra de la Parra y sus dos orquestas, en el concierto que ofreció este jueves 30 en Cancún.
Alondra de la Parra y sus dos orquestas, en el concierto que ofreció este jueves 30 en Cancún. Grupo Detona

De esa manera presentó el concierto sinfónico ”Voces de fraternidad”, donde dirigió a músicos de primer nivel que interpretaron la ”Sinfonía núm. 9 en Re menor, Op. 125, Coral”, este jueves 30 en la quinta edición del Festival PAAX GNP.

$!Grupo DETONA anda en las mejores cabezas. Aquí con Eduardo Danilo Ruiz, ganador de más de 300 premios de diseño periodístico en América, Europa y Asia.
Grupo DETONA anda en las mejores cabezas. Aquí con Eduardo Danilo Ruiz, ganador de más de 300 premios de diseño periodístico en América, Europa y Asia. Grupo Detona

Los solistas fueron Serena Sáenz (soprano), Gaëlle Arquez (mezzosoprano), Arturo Chacón-Cruz (tenor) y Gianluca Margheri (bajo-barítono), junto a La Orquesta Imposible y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

Casi 200 años y seguimos con la misma pregunta. Beethoven sufría de un aislamiento profundo porque estaba completamente sordo, luchando contra esa soledad y el deterioro físico. Dentro de esta situación se habría pensado que el genio alemán hubiese escrito una obra sumamente trágica. Tenía motivos para escribir una obra llena de desesperación y, sin embargo, tomó la decisión de hacer una obra optimista que llamara a la hermandad.

Alondra explicó que la Novena de Beethoven es una obra donde, en cada uno de sus movimientos, el autor se atrevió a lo que nadie antes había hecho.

Desde el primer movimiento refleja el vacío y la ansiedad del conflicto ideológico, una metáfora que logra a través de cuerdas temblorosas.

”Es como el susurro, el nervio de la Tierra, de la humanidad. Nunca había empezado así una sinfonía”, Alondra.

Fue inaudito que el segundo movimiento arrancara con el scherzo -”el desafío, el juego”- o que, sin tratarse de una ópera o un réquiem, aparecieran cantantes para darle un grado de cohesión conceptual a la música.

$!Gustavo M. de la Garza Ortega y su esposa, Carmen Bortoni.
Gustavo M. de la Garza Ortega y su esposa, Carmen Bortoni. Grupo Detona

La Novena de Beethoven es una obra que no tiene comparación. Es necesaria para la vida. Entraña una partitura muy complicada para los cantantes; es un papel muy complicado.

Beethoven no tenía la experiencia de escribir para voces. Escribió algo muy difícil para la voz.

Habitualmente, el público no se da cuenta, pero el coro canta muy finamente y el resultado es increíble: una vibración, una masa de voces que llegan junto con la orquesta al final a un esplendoroso himno a la unidad.

Cada frase que Beethoven escribió para cada una de las voces es muy difícil técnicamente.

Puccini, Verdi hubieran sido más cuidadosos al escribirlo con saltos o melodías más fáciles de entender.

Beethoven hizo una ingeniería de sonido para crear una amalgama excelente.

Los artistas tienen que encontrar la manera de conectar con el público, sin subterfugios.

Deben lograr una comunicación pura, así, en el contexto de esta obra maestra, cumplen con su razón de estar en la Tierra.

Para cualquier cantante, interpretar la Novena de Beethoven es la mayor satisfacción que pueden sentir.

Al final, largos minutos de aplausos y ovaciones del público de pie.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar la Irreverente de mi Gaby, el Incomparable Iván y toda su Compañía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música
Opinión

Personajes


Ludwig Van Beethoven

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU