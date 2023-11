¿Drama? Telenovela en Nuevo León

Según el político ponente, estas zonas comparten no sólo lazos culturales muy profundos, si no que tienen más en común entre sí que entre sus contrapartes del Norte de EUA o del Sur de México.

Luis Donaldo Colosio en gira por Houston, se reunió esta semana con empresarios y la Cónsul de México en esta ciudad , patrocinados por the Greater Houston Partnership.

Al abrirse la sesión de preguntas y respuestas, fue inevitable que el hijo pródigo de Bahía de Kino le diera su coscorrón al Gobierno de la 4T cuando se trato el tema en las energías limpias y de la aparente política de retroceso hacia combustibles fósiles.. “Afortunadamente, le falta menos un año para irse..”.

Un incisivo comentario de un académico de Rice University acerca del drama que protagonizan el Gobernador Samuel García y el Congreso de Nuevo León. “¿drama?.. una telenovela, dirás..” y se abrió de capa diciendo que el Estado necesita un Gobernador y uno que cumpla su palabra. ¡¡tómala, compadre!!

Lo que se dice en Houston se queda en Houston:

El moderador entonces bromeó con el hecho de que “esto no saliera de la sala de Conferencias”, “lo he dicho en otros foros, Samuel es un hombre muy ambicioso y esa ambición lo está haciendo tomar decisiones poco prudentes, movido por el hecho de que a muchas personas no les convencen las otras opciones para la presidencia de la república”.

El Centro México tiene más de 2 años invitando a Luis Donaldo a Houston.

¿Por qué ahora?

Ya relatamos lo que vino a decir, podrá el lector reflexionar si hay otras lecturas del momento en que vino a Texas, de lo que dijo, de lo que no dijo, de lo que nos dejo entrever, de otras intenciones que rondan en su mente, sí las hay.

Cajón de sastre:

La política es como un juego de ajedrez, el alcalde ya movió ficha.. ¿quién sigue?

A mi querido amigo Jaime Martínez, quien pasó a mejor vida este jueves pasado. Vamos a extrañarlo porque pocos con el ímpetu ciudadano de él.