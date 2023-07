El tipo de cambio se determina por la oferta y demanda de divisas. La apreciación es entrada de capitales por mayor demanda de moneda nacional respecto a otras monedas; viceversa, la depreciación es por salida de capitales por más demanda de moneda extranjera. Uno u otro resultado impactan positiva y negativamente la economía.

Las causas de la fortaleza actual del peso son remesas en aumento constante; inversión extranjera directa, alto rendimiento de tasa de interés con entrada de capitales y exportaciones con tendencia estable.

La apreciación del peso positivamente genera reducción del impacto inflacionario por disminución de precios de importación productiva o venta final; disminuye el costo de deuda externa pública y privada; aumenta reserva de divisas por venta de materias primas. Negativamente, un peso fuerte provoca encarecimiento de inversión extranjera directa; disminución de derrama económica por turismo; por alta tasa de interés se encarece el crédito interno al consumo e inversión; déficit en balanza comercial exportaciones-importaciones.

En mayo de 2022 el déficit de comercio internacional fue 2 mil 256 millones de dólares (mdd) y en el mismo mes de este año se registró déficit de 74 millones de dólares (mdd): exportaciones por 52 mil 860 mmdd con crecimiento anual de 5.8%; importaciones por 52 mil 935 mdd con incremento anual de 1.4%. Las exportaciones petroleras descendieron 28.2% (2 mil 729 mdd) anual en el mes de referencia, mientras que las no petroleras aumentaron 8.6% (50 mil 132 mdd). El tipo de cambio apreciado aún no impacta de manera sensible la balanza comercial.

En abril pasado el país recibió 3.17 millones de turistas (3.5% más que en el mismo mes del año pasado), aunque el ingreso de divisas anual al mismo mes por este rubro decreció 1.9% (de 2 mil 274 mdd a 2 mil 232 mdd), lo cual puede deberse a que la paridad apreciada encarece los servicios turísticos.

Inversión extranjera directa acumuló 18 mil 636 mdd en el primer trimestre del año (4.1% menor que 2022), con 932 mdd como nuevas inversiones, 16 mil 705 mdd para reinversiones y 999 mdd operaciones entre compañías. La caída no es drástica, pero se observa que posiblemente la apreciación del peso encarece las cadenas productivas de la inversión externa.

Por relocalización paulatina de empresas (nearshoring), en mayo pasado la industria de la construcción aumentó 18.2% respecto al mismo mes de 2022, retronando a niveles prepandemia.

En el primer semestre de este año se generaron 514 mil 411 empleos formales, pero a junio pasado se crearon 24,398 empleos fijos y eventuales, cifra inferior al promedio del mismo mes en los últimos diez años (29 mil puestos nuevos), es decir, posible disminución del ritmo de crecimiento en este rubro.

Aún con aumento del consumo privado de 3.8% anual a junio pasado, la inflación tiende a la baja en 5.06% anual en junio, con reducción de precios no tan volátiles en bienes y servicios (6.89% inflación subyacente); sin embargo, el conflicto bélico en Europa oriental amenaza con incremento inflacionario en energéticos y alimentos.

Por apreciación del peso los requerimientos financieros por deuda externa del sector público disminuyeron a 47.8% respecto a la riqueza nacional (PIB), cuando en 2020 se ubicaron en 50.8%. Por otra parte, por elevada tasa de interés en abril pasado los vencimientos de crédito al consumo fueron 34 mil 334 millones de pesos (mdp), incremento de 36.9% respecto al mismo mes del año pasado en 25 mil 066 mdp.

Se percibe confianza internacional en la economía mexicana. Pero aun con perspectiva de crecimiento económico de 2.6 a 3.2% en este año, el posible impacto negativo del tipo de cambio fuerte (16.76 pesos por dólar 21-07-23) empieza a percibirse en algunas variables de la economía, si esta tendencia se sostiene el Banco de México debería intervenir en el mercado de divisas para contener la apreciación. Por otra parte, si la inflación tiende a la baja, eventualmente la tasa de interés referencial (11.25%) debería tener disminución paulatina.

Nota: cifras de INEGI e IMSS